Dominee van IJburg opnieuw bedreigd door hangjongeren

Dominee Alexander Noordijk, predikant van de protestantse gemeente De Binnenwaai op IJburg, heeft aangifte gedaan van bedreiging en belediging. ‘Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen kerk.’

Amsterdam

Het is niet de eerste keer dat hangjongeren de dominee lastigvallen. In juli 2018 bevestigden twee jongemannen een zware vuurwerkbom aan de woning van de dominee en zijn man. Afgelopen Kerst moest een vergadering in de kerk worden gestaakt omdat jongeren hard op de ramen sloegen. Toen de dominee en het bestuur van de kerk naar buiten liepen, werden ze bekogeld met steentjes en uitgescholden door de jeugd. ‘Heel intimiderend’, blikt Noordijk terug. ‘Ze riepen ‘homodominee’, en dreigden een bom naar ons te gooien.’

Vorige week woensdag werkte Noordijk in de kerk. ‘Aan het einde van de werkdag verliet ik de kerk. Dezelfde jongens kwamen naar mij toe en dreven mij in een hoek.’ De dominee vluchtte de kerk in en belde 112. ‘Ondertussen bleven de jongeren buiten schreeuwen en slaan op de deur.

De Amsterdamse dominee, die eind vorige week aangifte deed, denkt dat het geweld van de jongeren gericht is op de lhbt-gemeenschap (lesbisch, homo, bi en transgender) en de kerk. ‘Ze accepteren niet dat ik praktiserend homo ben. Mijn gemeenteleden tolereren ze evenmin. Geregeld worden zij uitgescholden als ze de kerk verlaten.'

Aanstaande zondag lanceert Noordijk een petitie tegen geweld en intimidatie in IJburg. Don Ceder, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam, zal ook aanwezig zijn. <