Bijbelgenootschap houdt vast aan 'Hij' in NBV21

Er wordt niet getornd aan het besluit om in de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling ‘Hij’ met een hoofdletter te schrijven als het over God, Jezus, of de Heilige Geest gaat.

Haarlem

Dat zegt Matthijs de Jong, projectleider van de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Hij reageert hiermee op een oproep van twee theologische vrouwennetwerken alsnog af te zien van een hoofdletter.

Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. In die vertaling, die in 2004 verscheen, is gekozen voor ‘hij’ met een kleine letter. In 2017 maakte het NBG bekend dat ‘Hij’ weer met een hoofdletter geschreven gaat worden. Daartoe werd besloten op verzoek van veel bijbellezers, die een hoofdletter eerbiediger vinden staan. Het bijbelgenootschap publiceerde daarbij destijds een uitgebreide toelichting. ‘Dat leidde tot weinig kritiek en veel bijval en zelfs opluchting', zegt Matthijs de Jong. 'Die hoofdletter is voor heel veel bijbellezers uit diverse stromingen van de kerken een belangrijk punt.'

patriarchaal godsbeeld

De Nederlandse tak van de European Society of Women in Theological Reseach en de Oecumenische Vrouwensynode noemen de herinvoering van de hoofdletter ‘een klap in het gezicht’, omdat het een ‘patriarchaal godsbeeld’ zou versterken. Met de herinvoering van de hoofdletter wordt in de herziene vertaling volgens hen onnodig ‘de masculiene taal van de bijbelschrijvers’ benadrukt, schreven ze deze week in een open brief aan het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Voor veel vrouwen binnen kerk en theologie betekent deze keuze een stap achteruit in een lang gevoerde strijd om als gelijkwaardig en als evenbeeld van God te worden beschouwd.’

De bijbelvertalers zullen het verzoek van de vrouwennetwerken niet meer in overweging nemen, om het simpele feit dat het revisietraject al is afgesloten. ‘We staan ook nog steeds achter het besluit het zo te doen', zegt De Jong. ‘De argumenten voor die beslissing wegen wat ons betreft nog steeds zwaarder dan wat daar nu tegen in wordt gebracht.'

De Jong herkent zich niet in het argument dat herinvoering van de hoofdletter ‘patriarchaal' zou zijn. ‘De Bijbel verwijst naar God met mannelijke verwijswoorden. We gebruiken een hoofdletter die eerbied uitdrukt voor God, die anders is dan mensen. Bovendien sluit het aan bij een gebruik dat in het Nederlands nog volop aanwezig is.'

De herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in oktober dit jaar. <