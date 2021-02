Ravi Zacharias misbruikte op grote schaal vrouwen en betuigt spijt

Carol Stream

Dat staat in een rapport van twaalf pagina’s dat inmiddels is omarmd door de missionaire organisatie die de bekende Amerikaanse evangelical oprichtte, Ravi Zacharias International Ministries (RZIM). De apologeet, die in mei vorig jaar overleed, werd in 2017 door een Canadese vrouw beschuldigd van het sturen van seksueel getinte berichten.

In september vorig jaar sprak het blad Christianity Today met drie vrouwen die hem eveneens van seksueel wangedrag beschuldigden. Aanvankelijk trachtte Zacharias’ organisatie de kwestie in de doofpot te stoppen. Maar zij stond wel een onderzoek toe door een advocatenteam dat vier maanden duurde. Daaruit blijkt dat Zacharias op grote schaal over de schreef ging en dat over een periode van meer dan tien jaar. Christianity Today, dat uitvoerig bericht over de uitkomst, spreekt van seksueel misbruik door de evangelische leider. Dat gebeurde in spa’s die hij bezat in Atlanta. Het onderzoeksteam vond vijf andere slachtoffers van Zacharias in de Verenigde Staten en bewijs voor seksueel misbruik in Thailand, India en Maleisië.

Zacharias maakte misbruik van zijn reputatie. Door geestelijke gesprekken te voeren, won hij het vertrouwen van de vrouwen, waarna het misbruik plaatsvond. Een vrouw sprak van verkrachting. Op computers van Zacharias werden honderd contacten met jonge vrouwelijke masseurs gevonden en honderden foto’s van jonge vrouwen, sommigen naakt. Tot een paar maanden voor zijn dood op 74-jarige leeftijd verzamelde Zacharias dit soort foto’s. Onder het mom van humanitaire hulp onttrok hij tienduizenden dollars aan zijn organisatie om vrouwelijke massagetherapeuten voor een tijdje te onderhouden.

In een verklaring heeft RZIM spijt betuigd over het wangedrag van haar oprichter. Ravi bleek een systeem opgezet te hebben om het misbruik voor familie, collega’s en vrienden verborgen te houden. De organisatie rekent het zich zwaar aan dat zij Zacharias’s gangen nooit is nagegaan. Zij had een ‘misplaatst vertrouwen’ in haar leider. <