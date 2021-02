Patriarch van Constantinopel: niet orthodoxie verdedigen, maar samenwerking zoeken

Alle christelijke kerken mogen in de aanloop naar de 1700e verjaardag van het concilie van Nicea (325) wel ‘een vastberadener oecumenische koers gaan varen’. Dat zegt patriarch Bartholomeüs van Constantinopel, het erehoofd van de Oosters-Orthodoxe Kerk, zaterdag in deze krant.

Istanbul

Het getuigenis van de kerk wordt volgens Bartholomeüs ‘niet bedreigd door openheid en dialoog, maar door geslotenheid en introversie’. Het ‘zogenaamd verdedigen van de ware orthodoxie’, een argument dat in sommige oosters-orthodoxe kringen wordt gebruikt om oecumenische contacten met andere christelijke kerken af te wijzen of te beperken, vindt hij niet verdedigbaar.

Hij zegt dat in een interview over het thema van de christelijke eenheid dat gelijktijdig wordt gepubliceerd in het Nederlands Dagblad, de Italiaanse rooms-katholieke krant Avvenire en de Deense lutherse krant Kristeligt Dagblad.

De patriarch wijst op de komende 1700ste verjaardag van het concilie van Nicea in 2025. Dit eerste oecumenische concilie – in de orthodoxe theologie ‘synode’ genoemd – noemt hij ‘een symbool, een keerpunt in de geschiedenis van het christendom’. Daarom is het voor alle christelijke kerken ‘een gelegenheid om na te denken over fouten van het verleden en van het heden en om een vastberadener oecumenische koers te gaan varen, voortbouwend op de lessen van meer dan een eeuw moderne oecumenische ervaring’.

De eenheid van de Oosters-Orthodoxe Kerk zelf staat echter onder spanning, omdat het patriarchaat van Moskou de eucharistische gemeenschap met Constantinopel heeft verbroken, nadat Bartholomeüs I de Orthodoxe Kerk van de Oekraïne als eigenstandige kerk had erkend.

Moskou heeft weliswaar ‘een andere kijk op de Oekraïense kwestie’, maar er is volgens Bartholomeüs I ‘geen sprake van een schisma’. Wel noemt hij het verbreken van de banden door Moskou ‘een onrechtmatige actie’. En hij bekritiseert ‘bepaalde vertegenwoordigers van de Russische kerk’ die zich ‘overgeven aan bangmakerij om de houding van hun kerk te rechtvaardigen’.