Oproep tot eenheid valt slecht bij behoudende stroming CGK

Amersfoort

Het bestuur van Bewaar het Pand roept de zes predikanten dringend op hun actie in te trekken. De oproep zal de ‘eenheid in de waarheid’ niet bevorderen, maar kan die volgens het bestuur juist ernstig schaden.

Eenheid is van groot belang, maar mag nooit ten koste van de waarheid gaan, schrijft het bestuur Bewaar het Pand. ‘Waar is in de oproep van de zes predikanten een vermelding van het feit dat diverse kerken de aangenomen eenheid op ernstige wijze op het spel hebben gezet door – in weerwil van het feit dat de synode erover zou spreken – tegen de Schrift en kerkorde in vrouwen te bevestigen in het ambt, en van het gevaar van deze handelwijze?’

Volgens het bestuur van Bewaar het Pand lijkt het er nu op, dat de predikanten die oproepen tot eenheid de handelwijze van deze kerken als voldongen feit aannemen. En dat degenen die dat niet kunnen meemaken ‘de opdracht hebben om met deze gemeenten eenheid te bewaren door hun praktijk de ruimte te geven’. ‘Is dat wat de zes predikanten bedoelen?’

De predikanten stelden in hun oproep dat het van vitaal belang is dat kerken elkaar ruimte voor verscheidenheid gunnen. ‘Bedoelen ze daarmee dat kerken elkaar de ruimte moeten gunnen om de vrouw in het ambt te bevestigen?’, vraag het bestuur van Bewaar het Pand zich af. ‘Ook al stemmen wij in met de noodzaak dat Gods Kerk heeft te getuigen naar de wereld om ons heen (de missionaire roeping van de kerk), nimmer mag dat ertoe leiden dat verkeerde praktijken binnen de kerken daarmee worden gerelativeerd.’