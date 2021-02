Christenen in Ashford: ‘De nieuwbouwwijken zijn hier wit om te oogsten’

De provincie Kent profileert zich als ‘de tuin van Engeland’ en ‘poort naar Europa’. De laatste grote stad voor je op de veerboot of de Kanaaltunnel in gaat, is Ashford. Een stedelijke regio met veel nieuwbouw, weinig traditie en veel passerende vrachtwagens. Daar probeert de kerk kerk te zijn.

Ashford ligt in het zuidoosten van Engeland, aan de snelweg van Londen naar de havenstad Dover. Het is de eerste stad die je ziet als je met de trein vanuit de Kanaaltunnel boven de grond komt. Je bent dan in de provincie Kent, die als welvarend bekend staat. ‘Maar de glooiende wegen en de mooie dorpen zijn een facade. Daarachter schuilt veel verborgen armoede’, zegt kerkelijk werker Cathie Aldis.

In Kingsnorth, een dorpje zuidelijk van Ashford, staat de kerk van St. Michael en All Angels. Zoals in de meeste Engelse dorpskerkjes, zaten daar - tot maart vorig jaar - een paar handenvol meest oudere mensen op zondagochtend. Maar Caroline Mansley, rond de zestig, is een evangelisch bevlogen voorganger, die ook naar de snelgroeiende nieuwbouwwijken rondom het dorp kijkt, en de gezinnen die daar wonen.

‘Sinds we geen diensten meer kunnen houden door de coronacrisis, zijn we ongeveer een derde van de mensen kwijt’, zegt Mansley. ‘Vooral met gezinnen, en zeker met kinderen in de tienerleeftijd, is het erg moeilijk om het contact vast te houden. Een standaard anglicaanse dienst is niet erg toegankelijk. Daarom waren we begonnen met eens per maand ‘cafechurch’. Dat is een dienst gericht op gezinnen; ook de kinderen zijn erbij. We zitten aan tafels in de kerk en het is interactief: mensen kunnen vragen stellen en meedoen aan een kringgebed. Dat ging net lopen. Zijn we dus nu weer terug bij af? Ik weet het niet. Ik denk dat een aantal mensen die daarop afkwamen, wel weer terugkomen. En misschien komen er juist weer nieuwe mensen.’



De kerk van St. Michael and All Angels in Kingsnorth - beeld Josh Tilley

Ashford is een groeistad, al vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het vangt een deel op van de overbevolking van Londen en profileert zich als poort naar Europa. Het aantal inwoners is de laatste twintig jaar gegroeid van 55.000 naar 75.000. Er wordt druk gebouwd, ook in de omliggende dorpen.

Caroline Mansley is dominee van twee dorpen aan de zuidrand, Kingsnorth en Shadoxhurst. ‘We zitten in een erg seculiere omgeving, met veel nieuwbouw en weinig traditie’, zegt zij. ‘Veel ouders laten nog wel hun kinderen dopen, maar daarna zie je ze weinig terug. Het is erg fijn dat we in Kingsnorth een basisschool van de kerk hebben, waar we vieringen houden en ook na schooltijd activiteiten kunnen doen. Misschien worden dat soort momenten belangrijker om gezinnen te bereiken dan de dienst op zondagochtend.

We hebben een brede gemeente, met heel verschillende vormen van geloofsbeleving. Maar nee, een probleem is dat eigenlijk nooit. We vinden elkaar in het samenkomen en vieren op zondag en in het onderling contact.’

zichtbaar zijn

Mansley is sinds vierenhalf jaar in Kingsnorth, ‘Toen ik hier kwam, dacht ik aan wat Jezus zegt in Johannes 4: ‘‘De velden zijn wit om te oogsten’’. Veel nieuwbouw om het oude dorp heen is geïnspireerd op de traditionele bouw in dit gebied, met witte gevelbekleding en daklijsten. Dus het wit van die velden zie je hier bijna letterlijk. De vruchten hangen laag; mensen zullen niet zo gauw zeggen ‘‘ik geloof’’, maar ze zijn wel op zoek en bereid contact te maken.

Dat betekent dat je als kerk zichtbaar moet zijn op andere plekken dan op zondagmorgen. Onze kerk staat midden in het oude dorp; we zijn niet aanwezig in de nieuwbouwwijken. Dus proberen we ons te profileren op sociale media en we doen veel via de school.

Ik lig er niet wakker van hoe het met de kerk verder moet na corona. Voor nu heb ik er vrede mee. We denken er wel over na: hoe komen mensen straks terug in de kerk en kunnen we nieuwe contacten die we online hebben gekregen, vasthouden?

Wat we voor nu ontdekt hebben, is het mooie van een vast ritme van elke dag een ochtend- en avondgebed. Een paar keer per week doen we dat via Facebook. En er gaat een dagelijkse e-mail uit naar een Google-groep, ‘Thought for the Day’. Dat doen we met een team; steeds is er iemand die iets deelt: een gedicht, een tekst, een Bijbelstudie, een verhaal.’

Vorige week kwam er een notitie in het nieuws over de coronacrisis, die voor de Anglicaanse Kerk ook een financiële crisis dreigt te worden. Er wordt gesproken over minder betaalde voorgangers en minder kerkgebouwen. Caroline Mansley kijkt er niet van op. ‘We zitten ook in deze regio met een historische voorraad kerkgebouwen, die we niet allemaal open kunnen houden. Er zijn heel wat kleine dorpskerken waar vrijwel geen mensen meer komen. Dat probleem was er al; corona zorgt er alleen maar voor dat we het niet meer kunnen ontkennen.

Het vreemde is dat mensen het geen punt vinden om de auto te pakken om in een dorp of stad verderop boodschappen te doen, of een school voor hun kinderen te zoeken. Maar de kerk moet in het dorp blijven, ook al komen ze er zelf niet meer.

Ik denk dat er in veel dorpen alleen een ‘feestdagenkerk’ open blijft: een kerk die nog af en toe gebruikt wordt, met Kerst en Pasen en voor doop en begrafenissen.’

Er is in dit gebied niet per se veel werkloosheid, maar wel armoede. Mensen hebben soms kleine baantjes, waarmee ze niet genoeg verdienen voor een gezin. De kerk van Kingsnorth is betrokken bij Churches Together in Ashford. Van daaruit worden veel sociale activiteiten opgezet. Een daarvan is Winter Night Shelter: van half december tot half maart is er elke avond een kerk in Ashford open, waar daklozen eten kunnen krijgen, een gezellige avond en een bed voor de nacht. Verder is er een voedselbank en Makelunch, een maaltijdproject voor gezinnen.

brexit-parkeerplaats

Ashford ligt aan de snelweg M20; het is de laatste grote plaats voor Dover. Vlak voor Kerst was de weg totaal verstopt, toen ineens bleek wat voor bureaucratie de brexit opleverde; over veertig, vijftig kilometer stonden de vrachtwagens vast.

Bij Ashford wordt een grote parkeerplaats aangelegd, vertelt Caroline Mansley, voor truckers die tijd nodig hebben om hun papieren voor de oversteek naar Europa in orde te maken. ‘Daar wordt het vast enorm druk; we zitten een kwartier voor de terminal van de Kanaaltunnel. Het zou geweldig zijn als we daar een geestelijk verzorger voor de vrachtwagenchauffeurs konden hebben. Dat is iets voor Churches Together in Ashford of voor het bisdom om naar te kijken.’

evangelisch tot Grieks-orthodox

St. Michael and all Angels is de enige kerk in Kingsnorth; die dateert uit de elfde eeuw en kreeg in 2006 een nieuw interieur, met verplaatsbare banken en moderne verlichting. De anglicaanse dorpskerk maakt sinds 2016 deel uit van de fusiegemeente in Ashford en omstreken, met zes wijkgemeenten en elf plekken van samenkomst.

Ashford kent verder een hele waaier aan kerken. Er is een actieve baptistengemeente van zo’n honderdvijftig mensen en een kleinere methodistische kerk. De Vineyard-gemeente, in 2010 gesticht, komt samen op een industrieterrein in een hal voor 250 mensen. Daarnaast is er nog een aantal evangelische gemeenten (Bright City Church, Ashford Community Church, Gateway Church). Er zijn ook twee Afrikaanse kerken (Fountain Church, King of Glory Christian Assembly) en de Grieks-orthodoxe kerk van de Opstanding van Christus. Die laatste houdt vieringen in de anglicaanse St. Francis-kerk in Ashford-Zuid.

‘Ik probeer bij de dag te leven. En ik bid’

Linda Murdoch, gemeentelid in Kingsnorth

‘Ik woon hier meer dan twintig jaar. We zijn in die tijd ook wel ergens anders naar de kerk gegaan, maar toch bij de kerk in het dorp teruggekomen. Voor mij kwam de pandemie eigenlijk heel goed uit. Door een combinatie van aandoeningen zit ik in een rolstoel en heb ik door de dag heen hulp nodig. De dienst op zondagmorgen is voor mij eigenlijk te vroeg om op tijd klaar voor te zijn, en voor de avonddienst ben ik alweer te moe. Nu komt de kerk online naar mij toe. En na de dienst is er digitaal koffiedrinken. Ik voel me nu meer verbonden met de gemeente dan voor die tijd.

Ik zie geen vrienden en weinig familie. Dat is wel zwaar; ik kan goed alleen zijn maar ik houd ook erg van sociale contacten. Vroeger was ik verpleegkundige en heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik kom alleen nog de deur uit voor een doktersafspraak; een ommetje hier in de buurt, met die smalle landweggetjes, is te gevaarlijk. Een zoon van ons woont begeleid zelfstandig, een uur rijden hier vandaan; hij heeft autisme. Ik heb hem al een jaar niet gezien. We bellen wel vaak. Gelukkig woon ik niet alleen. Tot een jaar geleden had ik overdag het huis voor mezelf, maar nu werken mijn man en mijn andere zoon thuis. We doen het goed met z’n drieën.



Linda Murdoch - beeld nd

Waaromvragen hebben we allemaal, maar doordat ik veel tijd heb, heeft dat me dichter bij God gebracht. Ik kan lezen en studeren, waar veel mensen niet aan toe komen. Ik begrijp God niet altijd, maar Hij is soeverein; wat er ook gebeurt, Hij werkt daar doorheen. Ik probeer bij de dag te leven. En ik bid. Ik ga nu eerder met problemen rechtstreeks naar God, in plaats van naar andere mensen. Ik bid om geduld en dan moet je ook leren geduldig te zijn.

Ik was betrokken bij de diensten die onze kerk hier in het verzorgingstehuis houdt; nu bel ik vaak mensen, of ik stuur een kaartje. Ik weet uit ervaring wat dat betekent. Je kunt elkaars zorgen niet overnemen, maar elkaar wel bemoedigen. ‘‘Ik denk aan je’’ of ‘‘ik bid voor je’’, meer hoeft eigenlijk niet.’

‘Als iets van God is, voorziet Hij ook‘

Cathie Aldis, kerkelijk werker, actief in het project Makelunch

‘Vier jaar geleden zag ik op de laatste dag voor de kerstvakantie, bij een basisschool, kinderen spelen die niet naar huis wilden. Van de directeur hoorde ik wat er bij hen thuis aan de hand was; school was voor hen een veilige plek. Als kerk dachten we al een tijdje na over wat we in de buurt konden doen. Toen wisten we het. Met Pasen 2017 zijn we begonnen met ‘Makelunch’: in de vakanties was de kerk - St. Francis in Ashford-Zuid - een of twee dagen in de week open en kinderen konden daar komen knutselen, sporten én warm eten - met hun ouders, als die dat wilden.

Toen dat door corona niet kon, zijn we begonnen met het verstrekken van maaltijdboxen: twee keer per week, met ingrediënten voor een paar verse maaltijden. Via de organisatie Fareshare krijgen we van bedrijven veel voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum zit. Met Kerst hebben we 75 dozen uitgedeeld met een echt kerstcadeautje voor de kinderen, ingrediënten voor een kerstmaaltijd en een boekje met Bijbelverhalen en kerstliedjes. Nu de scholen sinds de kerstvakantie weer dicht zijn, gaan we met die boxen door. Het zijn geen kant-en-klare maaltijden, want we willen mensen niet afhankelijk maken. Wel stimuleren om samen als gezin gezond te eten.



Cathie Aldis - beeld Greg Allen

Nee, het is niet moeilijk om voor dit werk vrijwilligers te krijgen. Als iets van God is, voorziet Hij ook. Veel mensen vragen of ze iets kunnen doen. Ik zou veel verhalen kunnen vertellen. Met Kerst hadden we voor een bepaalde maaltijdbox kaas nodig. We gaan niet kopen, zei ik, eerst afwachten wat Fareshare brengt. ‘Nou ga jij zeker bidden’, zei een van de vrijwilligers, zelf geen christen. ‘Reken maar’, zei ik. Bij het transport van de volgende dag zat een voorraad van de beste voorverpakte kaas. ‘Jouw God is weer bezig geweest’, zei hij.

Wij zijn nu ook ogen en oren van de scholen, omdat wij bij mensen aan de deur komen. Als we ons zorgen maken over een gezin, geven we dat door aan de school, die dan contact kan opnemen.

Voor ons is Makelunch een manier om Gods liefde, die Hij ons geeft, zelf verder uit te delen. Aan Hem de eer. Er moeten kerken sluiten, maar tegelijk groeit de kerk op andere plekken - op een manier die echt iets in het leven van mensen betekent.’