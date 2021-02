'Stop aanval op kerken in Jeruzalem'

Jeruzalem

Theophilos III - een van de negen patriarchen in de Oosters-Orthodoxe Kerk - richt zich ook tot de internationale geloofsgemeenschap in een poging de aanvallen te stoppen. Zij moet het gesprek aangaan met de regering. Hij veroordeelt het ‘falen van de autoriteiten’ in de stad om een einde te maken aan de aanslagen, meldt Christianity Today.

Volgens de patriarch proberen extremistische groepen Jeruzalems veelkleurig religieuze karakter te veranderen. Een Roemeens-orthodoxe kerk in Oost-Jeruzalem was begin deze maand het doelwit van brandstichting. In december werd er brand gesticht in een rooms-katholieke kerk vlak bij de Tuin van Gethsemane. In diezelfde periode werd een benedictijner klooster beklad met teksten als ‘dood de heidenen’ en ‘dood aan de christelijke ongelovigen, vijanden van Israël’.

conflict

Voor deze laatste aanval is een 49-jarige Joodse man opgepakt. De patriarch krijgt steun van verschillende leiders. Zo beaamt Ramzi Khoury, de voorzitter van een Palestijns comité omtrent kerkzaken, dat de aanvallen vaak straffeloos blijven en dit dus niet ontmoedigt. Hij meent ook dat een radicale religieuze groepering de regio in een conflict probeert te trekken.

De afgelopen tien jaar zijn er verschillende Israëlische extremisten beschuldigd en veroordeeld voor brandstichting in kerken en moskeeën. <