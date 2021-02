Jessica Roitman wil goede gesprekken voeren met christenen: ‘Als jood wil ik niet bekeerd worden’

Jessica Roitman (50) is sinds deze maand de eerste hoogleraar Joodse studies aan de faculteit religie en theologie (FRT) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tot die bestemming kwam ze met een omweg. Haar liefde voor de wetenschap begon namelijk bij een ander onderwerp. De Joods-Amerikaanse studeerde Latijns-Amerikaanse studies en woonde als twintiger een tijdje in Brazilië. ‘Daar ontdekte ik dat de eerste synagoge op het continent staat in wat vroeger Nederlands-Brazilië was. Die synagoge is in 1636 gesticht door Portugese Joden. Zij leefden in Nederland, maar op verzoek van handelaren waren ze afgereisd naar Brazilië om zich daar te vestigen als kolonisten. Fascinerend vond ik dat.’ Het zette haar carrière op een ander spoor.

Amsterdam

Ze woont inmiddels twintig jaar in Nederland, dankzij de liefde. Roitman kwam haar Nederlandse man tegen in de Transsiberië Express. Samen reisden zij door onder meer Mongolië en China. ‘Een kind, twee honden een kat later, ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden.’ Het gezin woont nu net buiten de Singel in de universiteitsstad. Roitman deed onderzoek naar de verhouding tussen Sefardische Joden uit Spanje en Portugal en Asjkenazische Joden uit Oost-Europa die in Amsterdam gevestigd waren tussen 1500 en 1800.

joodse identiteit

Kolonialisme, identiteit en racisme is een thema in al haar werk, en hiermee zal zij zich ook bezighouden als hoogleraar in Amsterdam. ‘Joden hadden veel meer vrijheid en rechten in de koloniale gebieden, dan in Nederland zelf’, zegt Roitman. ‘Zij konden op Curaçao en in Suriname al veel eerder in de koloniale raad zitten dan in Nederland. Tot in de negentiende eeuw hadden Joden dit soort rechten niet in Europa.’ Ze is geïnteresseerd in wat dit betekent voor de identiteit van de verschillende groepen. Deze vraag over identiteit speelt ook bij het nageslacht van Joodse mannen en tot slaaf gemaakte lokale vrouwen in de koloniën. Het Jodendom loopt via de lijn van de moeder, en een Joodse moeder hadden deze kinderen niet. ‘Ze werden wél opgevoed als Joden. Tweehonderd jaar geleden werden ze geaccepteerd, maar ze blijven helaas tweederangs’, zegt Roitman. ‘In Paramaribo is er bijvoorbeeld een eigen synagoge voor gekleurde Joden. ‘Wie is Joods?’, is een vraag die momenteel veel wordt besproken.’

‘De concurrentie in de wetenschap is moordend.’

Roitmans leerstoel is verbonden met het Menasseh Ben Israël Instituut, waarin de faculteit religie en theologie van de VU, de Universiteit van Amsterdam en het Joods Historisch Museum samenwerken. Aan de Universiteit van Amsterdam zijn twee leerstoelen gerelateerd aan het Jodendom. Irene Zwiep doceert Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen en Emile Schrijver is hoogleraar Joodse boekcultuur. De Rijksuniversiteit Leiden had ook een leerstoel Jodendom, maar toen hoogleraar Judith Frishman vorig jaar met pensioen ging, lieten ze deze vervallen. De Vrije Universiteit wilde al jaren een hoogleraar Jodendom.

Voor Roitman ging de weg naar deze positie niet zonder slag of stoot. ‘De concurrentie in de wetenschap is moordend. De afgelopen jaren heb ik afwijzingen en teleurstellingen meegemaakt. Deze nieuwe functie is een geweldige erkenning van mijn werk.’ Met de christelijke wortels van de universiteit is Roitman vertrouwd. Ze groeide naar eigen zeggen op in de biblebelt van de Verenigde Staten. ‘Ons gezin was een van de zes of zeven joodse families in Richmond, Kentucky, omgeven door meer dan vijftig verschillende kerken. Ik ging met mijn christelijke vrienden mee naar hun kerkdiensten, zij schoven bij ons aan tijdens Pesach.’ Elke zaterdag reed haar familie 45 kilometer naar de dichtstbijzijnde synagoge. ‘Deze was te vergelijken met de liberale synagoge in Amsterdam.’

De gemakkelijke omgang tussen verschillende gelovigen en het geloofsgesprek mist Roitman in Nederland. ‘In Amerika is religie onderdeel van de cultuur. God bless you is een gebruikelijke groet. In Nederland is dat niet zo. De kennis over bijvoorbeeld de joodse feestdagen is ook minder. Inmiddels ben ik gewend uit te leggen wat Pesach is. Op een uitnodiging mee te vieren gaan Nederlanders een stuk minder in.’ Wat haar geregeld aangenaam verrast is dat protestantse mensen wel veel weten over het Jodendom. Dat er onder hen een groep is die joden graag wil bekeren, voelt onprettig, zegt ze. ‘In Amerika maakte ik dit ook weleens mee. Ik wil graag oprechte verbintenis en goede gesprekken met christenen voeren, zonder verborgen agenda’s. Als jood wil ik niet bekeerd worden.’

Bij niet-gelovigen in de Randstad voelt ze vooral ongemak als ze vertelt dat ze joods is. Mensen weten niet wat ze moeten zeggen, merkt zij. ‘Ik weet niet waar dit mee te maken heeft. Misschien met de geschiedenis van Joden in Nederland of doordat het gros geen geloofsgesprek meer kán voeren. Roitman begint daarom zelf ook minder over haar achtergrond en dat vindt ze jammer. ‘Het Jodendom, en daarmee bedoel ik de religie, geschiedenis en cultuur, is een belangrijk stuk van mezelf. Wanneer dit onbesproken blijft, kan je een minder diepe verbinding met mensen maken.’

toegankelijke cursussen

Ook al is het aantal leerstoelen Joodse studies in Nederland klein, er is hier wel veel kennis over het Jodendom, zegt Roitman. Maar dit is verspreid over universiteiten, persoonlijke archieven, musea en instellingen. ‘Een van mijn doelen is om al deze kennis te bundelen én onder een breder publiek aan de man te brengen.’ Momenteel organiseren de verschillende partijen waarmee ze nu samenwerkt een academische conferentie over de koloniale geschiedenis. ‘Dit is voor een klein publiek, dat is vaak het mankement van de academische wereld. Een interessante paper wordt misschien door dertig mensen gelezen.’

Samen met het Menasseh Ben Israël Instituut en Nederlands Genootschap voor Joodse Studies (NGJS) wil de hoogleraar daarom alles op alles zetten om een groter publiek te bereiken. ‘Ik wil meer toegankelijke cursussen en lezingen aanbieden voor geïnteresseerden’, vertelt Roitman. ‘Toen mijn eerste wetenschappelijke werk verscheen, vroeg mijn zesjarige zoontje: ‘mama, wanneer ga je een boek schrijven dat mensen wíllen lezen?’ Hij is nu achttien. Het is een grappige anekdote, maar ik houd het altijd in mijn achterhoofd.’ <