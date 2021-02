CGK-predikanten breken lans voor eenheid en sturen een brief naar collega’s

Enkele predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben een brief aan hun collega’s geschreven waarin ze hun zorgen uitspreken over de eenheid binnen het kerkverband.

Amersfoort

De brief is donderdagochtend verstuurd en in handen van het Nederlands Dagblad. Twee van de opstellers bevestigen dat de brief is verstuurd, maar willen er op dit moment verder niet op ingaan. In de brief schrijven ze ‘dat wij als kerken aan elkaar verbonden en aan elkaar gegeven’ zijn. De opstellers doen daarom een ‘dringend beroep op ons allen om alles in het werk te stellen een weg te vinden om de geschonken eenheid in Christus te bewaren en waar nodig te herstellen’.

De eenheid binnen het kerkverband staat inderdaad onder druk, waarbij vooral de discussie over de vrouw in het ambt in belangrijke rol speelt. In een aantal samenwerkingsgemeenten is inmiddels een vrouw in het ambt bevestigd, zonder dat hiervoor toestemming aan de generale synode was gevraagd. De behoudende stroming binnen het kerkverband, Bewaar het Pand, schreef daarom in november 2019 in een verklaring op de website dat deze kerken ‘feitelijk de gemeenschap met het kerkverband hebben verbroken’. Ze verwezen hierbij naar een besluit uit 1998, toen een ruime meerderheid van de afgevaardigden op generale synode de conclusie trok dat de Bijbel geen ruimte biedt voor de vrouw in het ambt.

eruit gezet

Vlak voor de tweede vergaderweek van de huidige generale synode, in februari 2020, werd duidelijk dat een meerderheid van de commissie-eenheid vond dat kerken die zich niet aan de eerdere afspraken hielden uit het kerkverband moesten worden gezet. Enkele prominente leden, onder wie oud-ChristenUnie-leider André Rouvoet, spraken daarop in een open brief hun zorgen uit over de verdeeldheid en waarschuwden dat deze het christelijk getuigenis in de weg staat. Deze brief was niet door predikanten ondertekend, omdat de vrees bestond dat ze zo in hun eigen gemeente onder vuur zouden komen te liggen. Een aantal dominees had wel meegedacht over de inhoud.

De brief die nu naar buiten komt, is juist wel door predikanten opgesteld, en ook in deze brief wordt de zorg uitgesproken dat verdeeldheid ‘de missionaire roeping’ schaadt. In februari 2020 riep de synode plaatselijke kerken op om zolang de afgevaardigden zich niet opnieuw over de vrouw in het ambt had uitgesproken, pas op de plaats te maken en geen vrouw te benoemen. Het was de bedoeling dat de besprekingen later dat jaar zouden worden afgerond, maar door de coronacrisis is dat nog steeds niet gelukt. De afgevaardigden willen deze kwestie sowieso niet online bespreken, waardoor het mogelijk is dat er dit jaar geen besluit valt.

De briefschrijvers spreken zich niet uit over de vrouw in het ambt, wel dat ‘geestelijke eenheid niet betekent dat we in alles een gedeelde visie en dezelfde praktijk laten zien'. Daarnaast zeggen ze ‘van harte' te onderschrijven dat ‘Gods woord bron en norm is voor leer en leven' en dat ze ernaar verlangen ‘om elkaar als kerken op deze basis te blijven vinden'. <