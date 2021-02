De doorbraak van Semler is hoopvol voor de lhbt-acceptie in de christelijk muziekwereld

Grace Baldridge (30, Semler is haar artiestennaam) hing dinsdag huilend met haar moeder aan de telefoon, tweette ze. ‘Dit zou enorm veel betekend hebben voor mijn tiener-zelf.' Semler heeft Lauren Daigle van haar troon gestoten als koningin van de iTunes Christian Music-lijst. Sinds 2018 stond het album van Daigle, ‘Look Up Child’, bijna onafgebroken bovenaan. Sinds dinsdag prijkt daar echter Semler's ‘Preacher's Kid’, als meest verkochte album van de afgelopen zeven dagen.

Y’ALL WE DID IT! AN OPENLY QUEER ARTIST IS SITTING AT #1 ON THE CHRISTIAN MUSIC CHARTS #PREACHERSKIDEP pic.twitter.com/gCSoLKL4lU — Grace Semler Baldridge (@GraceBaldridge) February 9, 2021

Dat is om meerdere redenen opvallend. Bovenal omdat Semler getrouwd is met een vrouw. Op ‘Preacher's Kid’ zingt ze over haar seksueel ontwaken als lhbt’er in een diepchristelijke omgeving, thematiek die niet eerder in de christelijke muzieklijst te vinden was. Semler’s plek op nummer één is daarmee een belangrijk moment voor christelijke lhbt’ers, een groep die juist binnen de aanbiddingsmuziek en de CCM (Contemporary Christian music, zeg maar popmuziek voor God) zo stelselmatig en hardvochtig de deur is gewezen.

Neem Jennifer Knapp. Dertien jaar geleden was ze de Lauren Daigle van haar tijd. Toen zij in 2010 uit de kast kwam, werden haar platen uit christelijke winkels verwijderd, concerten gingen niet door en christelijke radiostations - heel belangrijk in de Verenigde Staten - ‘cancelden’ haar. Recenter maakte de Britse Vicky Beeching hetzelfde mee. Ze was onder meer betrokken bij de Vineyard-kerk en als aanbiddingsleider actief op het grote christelijke festival Spring Harvest. Dat werd haar afgenomen toen zij in 2014 vertelde op vrouwen te vallen. Eveneens in 2014: Dan Haseltine, de (heteroseksuele) zanger van de legendarische christelijke band Jars of Clay, die zich in een serie tweets positief uitliet over het homohuwelijk. De gitarist van Jars of Clay is tegenwoordig barbier. Overigens zijn al deze ‘verstotenen’, ondanks de kerk, nog altijd volgelingen van Jezus.





Binnen de worship en CCM hebben grote organisaties als Hillsong, de Passion Movement (van Louie Giglio) en Bethel Church veel invloed. Zonder de steun van die clubs komt je carrière niet van de grond, heeft Beeching eens gezegd. Of kan een eenmaal vliegende carrière dus zomaar weer worden neergehaald. Hillsong-oprichter Brian Houston, bijvoorbeeld, is altijd een uitgesproken tegenstander van het homohuwelijk geweest. Muziekplatform Billboard peilde het sentiment onder mensen werkzaam binnen de CCM en de conclusie was duidelijk: ‘Niemand dacht dat een homoseksueel persoon een levensvatbare carrière kan hebben in een muziekgenre dat gedreven wordt door theologisch conservatisme.’ Volgens Semler is dat haar ook persoonlijk verteld door een invloedrijk persoon binnen de CCM.

Grace Baldridge moet daarom alles zelf doen. Ze nam haar album thuis op (geen platenlabel) en promootte zichzelf via sociale media (geen christelijke radiostations). Mooi detail: de aanleiding voor het album was een gesprek tussen Baldridge en, jawel, Haseltine over ruimte voor lhbt’ers binnen de christelijke muziekwereld.





Verwacht overigens geen Hillsong-achtige muziek bij Semler. Er staat zelfs een waarschuwing voor ‘expliciete inhoud’ op haar albumhoes. Scheldwoorden dus - ook dat is ongetwijfeld een unicum binnen de christelijke hitparades. Het gaat vooral om de song ‘Bethlehem’, over de grote druk die ze voelde om het goed te doen als dochter van de preacher en de talloze keren dat ze zich afgewezen voelde. Het refrein is een smeekbede: ‘What I would give for just an inch of Your peace.’

‘Dit album is een uitdrukking van mijn geloof’, zegt Semler tegenover RNS. ‘Waarom zou dat niet onder de noemer “christelijk” mogen vallen?’