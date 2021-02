In Lonneker heb je hebt geen Valentijnsdag nodig om aan de liefde herinnerd te worden

Kapel Uit Liefde, het kerkje van de protestantse gemeente in Lonneker, net boven Enschede, staat er al bijna honderd jaar. Het is een kleine, maar dappere geloofsgemeenschap met liefde voor kerk en dorp.

Vanaf de Dorpsweg in Lonneker is de kleine, grijze gevelsteen met de naam van kapel Uit Liefde nauwelijks te ontwaren. De letters zijn bescheiden en onopvallend, alsof de steenhouwer Paulus’ lofzang op de liefde in 1 Korintiërs 13 in gedachten had: ‘De liefde kent geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.’

De kapel werd in 1922 gebouwd op initiatief van de Vereniging voor Evangelisatie te Dorp Lonneker. De vereniging organiseerde begin vorige eeuw zondagsschool in het dorp. De ouders van de kinderen die daarheen gingen, brachten uit liefde geld bijeen voor de bouw van de kapel - dat verklaart de naam.



De onopvallende gevelsteen van kapel Uit Liefde. - beeld nd

Nu is de idyllische kapel met z’n fraaie glas-in-loodramen eigendom van de kleine Protestantse Gemeente in Lonneker, een dorp net boven Enschede. De christelijke symboliek op de gemetselde pilaren van het toegangshek is niet te missen: links het Christusmonogram - de P met de X: Christus Koning. Rechts de Alfa en Omega - de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.

Mag je zomaar verder lopen? Ja dat mag. Gerard Koning (71) gaat voor, over het pad rechts langs de kapel naar achteren. In de Heerdstée, zoals het gebouw heet dat tegen de achtergevel van de kapel is aangeplakt, schenkt hij koffie. Vóór coronatijd hing hier bijna permanent de geur van koffie - de zondagochtend was een uitje voor de veertig tot vijftig kerkgangers-op-leeftijd, had dominee GertJan Lambers Heerspink (69) telefonisch al verteld: eerst de dienst in de kapel, dan met z’n allen door naar de Heerdstée voor bijpraten en meeleven. ‘Het doet ons heel veel verdriet dat dat nu niet kan’, zegt Koning. ‘De damessoos, de kaartclub, het koor - door corona kun je niks. Dat is gewoon heel jammer.’

Binnen de kerkenraad werden er net plannen gesmeed om ‘het dorp meer hier naartoe te brengen’, zoals Koning, die sinds kort kerkrentmeester is, het noemt. ‘Als straks alles weer mag, willen we als kerk centraal staan in de gemeenschap.’

Dat is een welbewuste keuze. Jarenlang was de gemeente in Lonneker onderdeel van de Protestantse Gemeente Enschede. Vanwege terugloop van het aantal leden rezen er een paar jaar geleden plannen alle wijkkerken af te stoten en verder te gaan met één kerkgebouw in Enschede. ‘Toen gingen in Lonneker de hakken in het zand’, vat dominee Lambers Heerspink een emotionele periode samen. Uit oude stukken die op internet circuleren, is te lezen hoe de predikant van destijds betoogde dat ‘samenvoeging van kerken meer ellende teweegbrengt dan de scheuringen van weleer’.

zelfstandig verder

De kerkgemeenschap in Lonneker - zo’n 250 leden, veertig tot vijftig trouwe kerkgangers - besloot in 2017 zelfstandig verder te gaan. De gemeente is sterk verbonden met de voormalige Vliegbasis Twenthe, vertelt Lambers Heerspink. De militaire vliegbasis had een eigen kapel. Toen de vliegbasis in 2005 werd opgeheven, besloten de leden van de kapel over te gaan naar de Protestantse Gemeente Lonneker. ‘Dat is een heel hechte club, van voormalige piloten tot onderhoudsmedewerkers van het F16-squadron. Men kent elkaar al jaren.’

De kapelgemeente zoekt haar kracht in kleinschaligheid, saamhorigheid en een sterke verankering in de dorpsgemeenschap. ‘Een open en warme gemeenschap, waarin mensen aandacht hebben voor elkaar, elkaar troosten en bemoedigen en elkaar enthousiasmeren’, zoals in het beleidsplan staat. Met veel koffie, ontmoeting en gezelligheid. Met Pasen een gezamenlijk ontbijt en het hele jaar door verjaardagsmiddagen voor senioren. ‘Wij willen het dorp weer naar de Heerdstée krijgen’, zegt Gerard Koning vastbesloten. ‘Vroeger kwam hier de jeugd op vrijdagavond. Ik woonde hier honderd meter vandaan en kon dan aan de muziek horen dat ze hier waren: Boem, boem, boem.’



De kapel heeft negen fraaie gebrandschilderde glas-in-loodramen met bijbelse thema’s, in 1989 gemaakt door kunstenares Annemieke Punt. beeld nd

Vergrijzing bedreigt de Protestantse Gemeente. ‘Men maakt zich niet al te veel zorgen over de toekomst’, zegt Lambers Heerspink, die hier na zijn emeritaat als deeltijdpredikant begon. ‘Maar ik heb wel het idee dat de mensen hier beseffen dat het een keer ophoudt. Veel leden zijn zestigplus en er zijn nagenoeg geen jonge leden. Ja, er staan er wel wat op de ledenlijst, maar weinigen zoeken hun spiritualiteit in de zondagse ochtenddienst.’

De zorg over de vergrijzing delen de protestanten met de katholieken. Gerard Koning schat dat in Lonneker twintig procent onkerkelijk is en tachtig procent zich gelovig noemt, van wie het overgrote deel katholiek. Van hen komt nog maar een handjevol mensen in de kerk. Inmiddels weten katholieken en protestanten elkaar te vinden. Een paar keer per jaar zijn er oecumenische diensten. Zoals de gezamenlijke oogstdienst in de Jacobus de Meerderekerk - een soort dankdag voor gewas en arbeid. Na de dienst gaan de kerkgangers gezamenlijk naar de molen, de muziekvereniging voorop, waar een gezamenlijk oogstfeest wordt gehouden, met kraampjes en spelletjes.

Wie een rondje Lonneker doet, ziet algauw dat het niet de protestanten waren die het hier in het verleden voor het zeggen hadden. In de tijden dat ontkerkelijking en secularisatie nog niet uitgevonden waren, lieten de katholieken hier een knoepert van een kerk bouwen, genoemd naar de apostel Jacobus. Rechts naast de hoofdingang geeft een houten deur toegang tot de Mariakapel. ‘In ieder geval tot Aswoensdag geen vieringen in deze kerk’, staat op een A4’tje dat op de gevel is geplakt. Maar de Mariakapel is altijd open. Er branden kaarsen en er staat een beeld van Maria met de dode Jezus in haar armen. Dit beeld is ‘op wondere wijze vijf eeuwen bewaard’, staat erbij. De pastoor vond het in 1913 terug, waarna het in deze kerk werd geplaatst.



De rooms-katholieke Jacobus de Meerderekerk. - beeld nd

gevoel van verbondenheid

Twee mannen die een hondje uitlaten, houden halt voor de kerk. Het zijn Alex Hospers en zijn man Angel, die een paar jaar geleden Enschede voor Lonneker verruilden. Een beetje spannend vonden ze het wel, twee mannen in een dorp: hoe zou dat hier ontvangen worden? Maar Lonneker is een warm bad, vertelt hoedenmaker Alex. Angel, geboren in Spanje en katholiek opgevoed, is inmiddels in de Mariakapel verdwenen, terwijl Alex, van huis uit protestant, buiten met de hond wacht. Zo doen ze dat vaker. Wat het geloof voor Alex betekent? ‘Hoop’, zegt hij. ‘Als je gelooft, heb je een plek waar je met je zorgen heen kunt.’

Daar is Angel alweer. Hij groeide op in katholiek Spanje; het geloof is de rode draad in zijn leven, zegt hij. Net in de kapel nam hij even een moment om tot bezinning te komen. ‘Dan zeg ik: Maria, goedemorgen, wat fijn dat ik hier mag zijn. Dan bid ik voor mijn moeder in Spanje, of ze gezond mag blijven in deze tijd. En ik weet dat mijn moeder ook elke dag naar de kerk gaat. Ik hier, zij daar - we hebben dezelfde God, dezelfde Maria. Dat geeft een gevoel van verbondenheid.’



Angel (links) en Alex voor de Jacobus de Meerderekerk. - beeld nd

bijbeltuin met herinneringen

Achter de Kapel De Liefde is een bijbeltuin. Die is twintig jaar geleden aangelegd, en staat vol planten en struiken die in de Bijbel genoemd worden. Gerard Koning, die altijd hovenier is geweest, is ingevlogen voor het onderhoud. In de tuin is in februari niet veel te beleven. De witte bordjes met de plantennamen en bijbelteksten wachten binnen in een emmer op het voorjaar: mosterdzaad en wijnstok, granaatappel en eendagslelie. Koning wijst naar een stekelige plant die christusdoorn blijkt te heten. In het centrum van de tuin stroomt water uit een aardewerken pot. ‘Die staat symbool voor de Bron van het leven.’



De bijbeltuin zoals die er in de zomer uitziet. - beeld nd

Er staat ook een houten bankje. Als het voorjaar wordt, zal Konings het groen eraf boenen, en kunnen mensen hier even gaan zitten voor bezinning of een gesprek. Wie op deze plaats neerstrijkt, ziet ronde stenen liggen met namen en data; elke keer als er een gemeentelid overlijdt, wordt de naam met geboorte- en sterfdag op een steen geschreven en in de kapel gelegd. Op Eeuwigheidszondag worden de stenen in aanwezigheid van familieleden op de gedenkplek in de bijbeltuin neergelegd. ‘Als je op het bankje zit, zie je die stenen liggen’, vertelt predikant Lambers Heerspink. ‘Dat kan een gevoel van verbondenheid geven met degene die is heengegaan.’



Gerard Koning in de bijbeltuin bij de kruik, die symbool staat voor de Bron van het leven. - beeld nd