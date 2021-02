Column Kees van Ekris: Zaterdag-morgen-geluk op de markt

Ik denk dat ze op hem wacht, maar ik weet het niet zeker. Ik zie haar elke zaterdagmorgen, op de markt. Ze praat Slavisch en in zichzelf. Ze drentelt wat rond, maar volgens mij wacht ze eigenlijk. Want meestal rond een uur of tien komt hij langs gestiefeld. Hij is, in mijn verbeelding, weduwnaar en en kerkt behoudend. Hij heeft iets statigs, maar ook iets zachts. Hij heeft een stok en zo’n oud winkelkoffertje op wieltjes. Hij komt naar de markt voor een gesneden bruin brood. Ik zie in alles dat hij vriendelijk is en goedwillend. Misschien is er ook ergens een flardje droefheid.

Ze kennen elkaar amper, vermoed ik. En toch, als zij hem ziet, zie ik haar glimlachen. Ze ziet naar hem uit, naar dit kleine moment van contact op de markt. Ze groeten elkaar en ze praten even.

Elke zaterdagmorgen zie ik het gebeuren. Ik denk dat hij vraagt hoe het deze week met haar ging. Ik denk dat zijn aandacht belangrijk voor haar is.

Simon Carmiggelt, schrijver en vooral columnist, kon mensen beschrijven op een unieke manier. Hij kon het kleine leven, de terloopse dingen en de diepte in het gewone, zo beschrijven, dat dat kleine eigenlijk groots bleek te zijn. Misschien zoals in mijn traditie de hervormde dominee J.T. Doornenbal kon observeren en schrijven. ‘Ik beschik maar over één talent’, zei hij, ‘en dat is het bezit van mijn ogen en het vermogen ermee de schoonheid der dingen te zien en er een klein geluk uit weg te dragen’. Dát - het kleine, de schoonheid en het geluk.

Je zou hopen op ‘iets meer Carmiggelt’, en liever nog ‘iets meer Doornenbal’, in onze dagen. Iets minder meedogenloze meningen. Iets minder pronken met je eigen ik. Iets minder hardvochtigheid over wat niet lukt bij een ander (of bij jezelf). Iets minder angstzaaierij over de potentiële malheur die ons nog te wachten zou staan. Iets minder wittejassenlogica. Iets minder statistisch geweld, dat het gewone leven verplettert. Iets minder haast. Iets minder haat. Iets minder dystopie. Iets minder angst voor de dood. Iets meer besef dat die dwingende dynamiek van drukke angstmensen het kleine kapot maakt, en de schoonheid en het geluk.

Straks ga ik weer naar de markt, en drentel ik net zo lang tot ik ze weer zie. Zij zijn mijn zaterdagmorgengeluk.

Kees van Ekris is programmaleider van Areopagus/IZB. Hij woont met zijn gezin in leefgemeenschap ‘De Wittenberg’ in Zeist.