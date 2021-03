Moet het klimaat je stem bepalen? • Beluister de nieuwste podcast van Dick en Daniël Geloven Het Wel

Een podcast met koffiepraat, over kerk en christelijk geloven - aan de hand van het reli-nieuws van deze week. Met Dick Schinkelshoek, chef geloof van het Nederlands Dagblad, en adjunct-hoofdredacteur Daniël Gillissen. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering online. Beluister hieronder of via je favoriete streamingsdienst.

#6 - Moet het klimaat je stem bepalen?

Als je om het klimaat geeft, kun je dan wel op een christelijke partij stemmen? Ongeveer de helft van de kerkgangers stemt op een niet-christelijke partij. Hoe komt dat? Klimaat speelt een grotere rol dan ooit in deze verkiezingen. Religieuze leiders riepen deze week hun achterban op klimaat te laten meewegen in het stemhokje. Is dat een goed idee: kerken die een stemadvies geven? De kruisrakettendiscussie uit de jaren tachtig zorgde voor enorme verdeeldheid. En het bezoek van de paus aan Irak geeft Irakese christenen wereldwijd hoop. Maar waarom noemt de paus toch telkens moslims zijn broeders?





#5 Wat trekt mensen aan in eindtijdtheorieën? (05-03-2021)

Hebben homo’s in reformatorische kring baat bij de aanpak van BOOS-presentator Tim Hofman? Bijbelleraar Jaap Dieleman liet miljoenen folders huis-aan-huis verspreiden waarin hij het coronavaccin op basis van eindtijdtheorieën afwijst. Je krijgt het teken van het Beest ingespoten! Gelovigen zijn nogal vatbaar voor zulke ideeën. Verder: uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en de EO blijkt dat christenen nogal trouw zijn aan hun kerkelijke gemeente en online de diensten volgen. Zal dat na de coronatijd ook zo zijn? De kerk op Cyprus verzet zich heftig tegen het liedje ‘El diablo’. In de inzending van het land voor het Eurovisiesongfestival zou de duivel worden aanbeden.





#4 Moeten we buitenaards leven dopen? (19-02-2021)

Vaticaanwatcher Hendro Munsterman schuift aan. We praten verder over het ‘Hij’ voor God in de Bijbel en het onrecht dat vrouwen in tweeduizend jaar christendom is aangedaan. Verder: waarom hebben we de 225.000 oosters-orthodoxe christenen in Nederland zo weinig in beeld? Een Russisch-orthodoxe priester uit Amsterdam bracht onlangs de eerste complete Albanese bijbelvertaling uit - waarom pas nu en waarom is dat zo’n geweldig project? Naar aanleiding van de landing van NASA-Marslander Perseverance praten we over de vraag: stel dat er buitenaards leven wordt gevonden, heeft dat gevolgen voor het christelijk geloof?





#3 Is God hij of Hij? Of beter nog zij/Zij? (12-02-2021)

Er is kritiek op de keuze van het Nederlands Bijbelgenootschap om in de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling God met ‘Hij’ aan te duiden en niet met ‘hij’. Snijdt dat bezwaar hout? Of is zij/Zij zelfs beter? Een paar christelijk-gereformeerde dominees roepen op tot eenheid én vrijheid. Wat is het probleem in dat orthodoxe kerkgenootschap? En waarom zijn zij boos op het Nederlands Dagblad? In Frankrijk uitte een minister harde kritiek op moslims en evangelischen. Waardoor kampt dat land met religiestress en wat is het gevaar daarvan?





2# Wat doe je als je iemand zegent? (05-02-2021)

In deze Maand van de Bijbel houden we de kinderbijbels tegen het licht. Hoe kies je uit negenhonderd verschillende bijbels het juiste exemplaar? Dick en Daniël hebben zo hun voorkeur. De nieuwjaarszegen die Theoloog des Vaderlands Almatine Leene begin 2021 uitsprak over Nederland... er is een heuse zegendiscussie over losgebarsten. Het land zegenen, kan dat zomaar wel? Dick analyseert de verschillende zegens in de Bijbel en geeft het antwoord. En Britse christenen hebben weer iets leuks: ChatPray. Appen en bidden ineen. Krijgt WhatsApp een serieuze concurrent?





1# Is het eeuwig leven saai? (29-01-2021)

Uit een groot onderzoek naar de invloed van corona op het geloof blijkt dat Spanjaarden veel religieuzer zijn geworden door de crisis. Bij Nederlanders is nauwelijks effect zichtbaar. Hoe komt dat? Dominees willen voorrang bij de vaccinatie, onzin toch? Het is de Maand van de Bijbel: wat te doen met het protestantse schuldgevoel dat je te weinig in de Bijbel leest? En wie haalt een half miljoen euro binnen voor het bewijs dat er leven na dit leven is?