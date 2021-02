Koning opent Kloosterjaar

Koning Willem-Alexander heeft woensdag digitaal het Jaar van het Brabantse Kloosterleven geopend. De vorst sloot virtueel aan bij een live-uitzending in het klooster Sint Agatha in Cuijk. Tijdens de uitzending stonden onder meer interviews met kloosterlingen op het programma. Zuster Margriet van Vliet ontstak een kaars om het Jaar van het Brabantse Kloosterleven symbolisch van start te laten gaan. Vier kloosterorden vieren dit jaar hun jubileum, wat de aanleiding voor het Kloosterjaar vormt. De orde van Norbertijnen in de Abdij van Berne werd 900 jaar geleden opgericht. De Norbertinessen van Sint-Catharinadal vieren het 750-jarig bestaan, terwijl de Kruisheren in klooster Sint Agatha hun 650-jarig jubileum vieren. De zusters Clarissen bestaan 550 jaar. <