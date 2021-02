Evenementenbureau wil 'kerk als merk' op de kaart zetten

Alkmaar

Evenementenbureau DOSS Event Support en communicatiebureau Raadhuis slaan de handen ineen om Nederlandse kerken weer op de kaart te zetten. Samen met eigenaren van kerkelijk vastgoed zijn ze begonnen evenementen te organiseren die kerken extra inkomsten en vrijwilligers opleveren.

Mirella Doss, directeur van DOSS Event Support: ‘In de afgelopen jaren hebben we in kerken in Alkmaar en Haarlem evenementen georganiseerd, zoals rondleidingen en een kerstactie. Die ervaringen liggen ten grondslag aan "Kerk als Merk". Omdat wij als organisatie een passie hebben voor erfgoed, en kerken daar de basis van zijn, gaan we hier graag mee verder. In veel dorpen en steden zijn kerkgebouwen niet weg te denken. Kerken staan vaak op een prominente plek en stimuleren saamhorigheid. Maar eigenaren van kerkelijk vastgoed hebben steeds meer moeite om financieel rond te komen.’

Doss springt in dat gat door evenementen te organiseren en vervolgens een percentage te vragen van de kaartverkoop.

plezierige ervaring

De evenementen zijn een middel om kerken aan inkomsten te helpen en om op de lange termijn meer betrokkenheid van omwonenden te realiseren. De campagnemakers buigen zich na het evenement over de vraag hoe die betrokkenheid vorm kan krijgen. ‘Als het lukt om vrijwilligers aan te trekken, ontstaat er een goede voedingsbodem voor nieuwe projecten. We hopen mensen aan te trekken door van het vrijwilligerswerk een plezierige werkervaring te maken.'

Op deze manier komen vrijwilligers ook in contact met elkaar en met bezoekers. 'Zo willen we inspelen op de behoefte van de vrijwilliger anno nu, die zich wel maatschappelijk wil inzetten maar liever niet ergens aan vastzit. Je laat niemand in de steek als je niet komt helpen op een evenement. Kom je wel helpen, dan krijg je er een netwerk bij cadeau.’

De organisatoren van ‘Kerk als Merk’ zoeken per kerk naar mogelijkheden om het gebouw weer tot leven te brengen voor publiek. Doss: ‘Dat doen we met respect voor het gebouw en in overleg met de kerkelijke gemeenschap. De evenementen verstoren dus geen kerkdiensten en aan altaren hangen we geen poespas op. Het doel is dat de kerkelijke gemeenschap en het evenement elkaar versterken. Onze evenementen kunnen voor kerken weer de mogelijkheid bieden om een religieuze bijeenkomst te organiseren over het thema dat centraal staat.’

kaartverkoop

‘Kerk als Merk' is van plan binnenkort een informatiebijeenkomst te houden voor gebruikers en eigenaren van kerkgebouwen. Na de kennismaking beoordeelt ‘Kerk als Merk' of er mogelijkheden zijn om een evenement te organiseren. Als dat het geval is, worden er afspraken met de kerk gemaakt over de vorm van het evenement, de inzet van vrijwilligers en het afdrachtpercentage van de kaartverkoop. Hoe de evenementen eruit gaan zien is nog onbekend. Doss: ‘Wij komen niet met een multomap ideeën, maar kijken per kerk welk verhaal het gebouw te vertellen heeft.' <