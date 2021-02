SGP'er stelt vragen over Franse godsdienstvrijheid

Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër namens de SGP, heeft de Europese Commissie gevraagd in gesprek te gaan met de Franse regering over de godsdienstvrijheid in het land.

Brussel

Aanleiding is een wetsvoorstel dat op dit moment door het Franse parlement wordt besproken. Het is de bedoeling dat deze wet het mogelijk maakt religieuze groeperingen te verbieden die zich tegen de politieke principes van de republiek Frankrijk keren en in afgesloten bubbels leven. Daarbij wordt vooral gedacht aan extremistische moslimbewegingen.

Éric de Moulins-Beaufort, de voorzitter van de katholieke bisschoppen, vindt echter dat het wetsvoorstel een beeld schetst van gelovigen als ‘probleemmakers die je in de gaten moet houden'. Twee Franse ministers hebben zich de afgelopen weken negatief uitgelaten over evangelische christenen in het land. Ruissen wil weten of de Commissie zich bewust is van de zorgen die christenen hebben over de wet en bereid is hierover met de Franse regering in gesprek te gaan. <