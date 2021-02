Islamitische stokslagen voor gokkende en drinkende christenen

Medisch personeel behandelt een christelijke man, nadat die maandag 8 februari in Banda Atjeh stokslagen kreeg van een lid van de shariapolitie voor gokken en het drinken van alcohol. Op het streng-islamitische Indonesische eiland Atjeh is dat verboden.

Banda Atjeh

Atjeh is de enige provincie van het islamitische Indonesië waar de sharia ook voor strafrechtelijke zaken geldt. De twee mannen, van wie de namen niet bekend zijn gemaakt, werden opgepakt omdat gokken en alcohol drinken verboden zijn op Atjeh. Na hun arrestatie kregen ze de keuze om gestraft te worden volgens de sharia, of via strafrechtelijke vervolging, waarbij zes maanden cel niet ongebruikelijk is. Hoewel de mannen geen moslims maar christenen zijn, gaven ze de voorkeur aan het eerste. ‘De shariapolitie gaf ons twee opties, en we hebben er bewust voor gekozen om ons aan het islamitische strafrecht te houden. Niemand heeft ons gedwongen’, aldus een van de mannen, die zich bekendmaakte als J.F. Na deze keuze kregen de twee publiekelijk stokslagen van een gemaskerde man, waarbij hij hen met een stok op de rug sloeg.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International bekritiseren deze wrede vorm van straffen, zoals dat twee weken geleden ook op Atjeh gebeurde bij een homopaar. Zij kregen allebei 77 stokslagen. Homoseksuele relaties zijn verboden op Atjeh. Ook de Indonesische president Joko Widodo riep op de praktijk van deze lijfstraffen te stoppen. <