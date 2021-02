Bijbel opnieuw ingesproken als audioboek

Actrice Marjolein Algera, theatermaker Louis van Beek, zangeres Lottie Hellingman en presentator Chris Kijne gaan de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling inspreken. De Bijbel wordt al tientallen jaren ingesproken, maar tot nu toe was dat bedoeld voor mensen met een leeshandicap. De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden nam dat voor haar rekening. Nu heeft het NBG een professioneel bureau in de arm genomen voor de opname. ‘De markt voor luisterboeken is veel groter geworden’, zegt voorlichter Peter Siebe van het NBG. Hij verwacht daarom dat deze audiobijbel door veel meer mensen wordt gebruikt dan alleen blinden en slechtzienden.

voorgelezen

Chris Kijne, presentator bij de VPRO en NOS, laat weten dat het inspreken van de Bijbel hem persoonlijk raakt. ‘Mijn overleden vader leest over mijn schouder mee. Hij werkte als classicus en theoloog zijn hele leven bij het NBG en was nauw betrokken bij de vertaling uit 1951. Bij ons thuis werd er elke avond uit voorgelezen. Ik ben blij dat ik de Bijbel heb meegekregen. Alle grote levensvragen komen aan de orde en zonder dat Boek kun je onze kunstgeschiedenis en de hele West-Europese cultuur niet begrijpen. Ik vind het geweldig dat ik nu complete bijbelboeken ga lezen, zoals Genesis.’

Het bijbelgenootschap heeft haar leden gevraagd mee te denken. Zij mochten van een aantal stemacteurs zeggen wie ze het prettigst vonden om naar te luisteren. Daar zijn deze vier uitgekomen. Siebe: ‘We laten steeds een heel bijbelboek door één persoon inspreken, zodat je niet telkens een andere stem hoort.’

3191 namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat het inspreken begeleiden, en zal onder meer letten op de uitspraak van de 3191 persoonsnamen die in de Bijbel voorkomen. De verwachting is dat de opnames in oktober zijn afgerond. De audiobijbel zal dan onder meer te beluisteren zijn via de app van het NBG: Mijn Bijbel. <