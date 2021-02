Pakistaans meisje van twaalf gedwongen te trouwen met haar verkrachter

Faisalabad

In juni vorig jaar werd het meisje ontvoerd uit haar woonplaats Faisalabad, naar een huis in Hafizabad, 110 kilometer verderop. Een half jaar later, in december 2020, werd ze daar bevrijd door de politie. Dat schrijft de Engelse tak van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. ‘Ze hebben mijn dochter herhaaldelijk verkracht’, vertelt de vader van het meisje tegen de Britse krant The Guardian. ‘Ze had een trauma nadat ze fysiek en mentaal was gemarteld. Ze hadden haar met geweld tot de islam bekeerd. Ze werd als slaaf vastgehouden en gedwongen met een ketting aan haar enkels te werken.’

De vader vertelde tegen Kerk in Nood en The Guardian, dat de politie niets deed toen hij de ontvoering van zijn dochter in juni meldde, omdat hij christen is. ‘Ik werd ‘churrah’ genoemd, wat smerig betekent, een term die vaak tegen christenen wordt gebruikt.’ Pas drie maanden nadat hij aan de bel trok werd de zaak geregistreerd, vertelt hij.

The Guardian spreekt van een 29-jarige dader, Kerk in Nood schrijft dat hij 45 is. Ze noemen wel dezelfde naam: Khizar Ahmed Ali (Hayat). Hij werd in eerste instantie aangehouden toen het meisje werd gevonden. Later werd hij vrijgelaten, omdat er geen bewijs zou zijn dat het meisje tegen haar wil was getrouwd. Ze zou hebben getuigd uit vrije wil met de man te zijn getrouwd. ‘Ze was getraumatiseerd en ik kan nog steeds niet geloven dat ze ten gunste van haar ontvoerders heeft getuigd’, zegt haar vader tegen The Guardian. Een rechtbank die de legitimiteit van het huwelijk tussen het meisje en haar ontvoerder moest beoordelen, liet een medisch rapport opstellen waarin staat dat ze zestien jaar oud zou zijn. Haar geboortecertificaat zegt echter dat ze twaalf was toen ze ontvoerd werd.

De zaak van het meisje wordt meegenomen in een overheidsonderzoek naar gedwongen bekeringen van vrouwen en meisjes uit religieuze minderheidsgroepen.

Een Pakistaanse mensenrechtenorganisatie bracht in 2019 een rapport uit, mede gefinancierd door de Europese Unie, waaruit blijkt dat er ieder jaar naar schatting duizend christelijke en hindoeïstische vrouwen worden ontvoerd en gedwongen worden te trouwen met de dader. <