Nieuwe bijbel in het Nederlands?

Het was een monnikenwerk: pastoor Hans van Leeuwen werkte 35 jaar lang in zijn vrije uren aan een eigen vertaling van de Bijbel.

‘Ik heb op een klassieke manier willen vertalen, zodat poëzie en proza tot hun recht komen.’

Mechelen

Deze week, midden in de Maand van de Bijbel, verschijnt het eerste deel van de Mechelse Bijbel. Dat de vertaling van emeritus pastoor Hans van Leeuwen nu wordt uitgegeven, is niet vanzelfsprekend. Van Leeuwen vertaalde de Bijbel in eerste instantie voor zichzelf. ‘Vertalen deed ik bij wijze van devotie, om mijn geloof te versterken’, vertelt Van Leeuwen. ‘Toen ik in 2007 verhuisde van Lisse naar het Limburgse dorp Mechelen, ontmoette ik kardinaal Simonis. Hij zag mijn werk en zei dat ik er iets mee moest doen. Zo is het balletje langzaam gaan rollen.’

Volgens Van Leeuwen is zijn vertaling echt anders dan al bestaande vertalingen. Het verschil? ‘De meeste vertalingen worden gemaakt door vertaalcommissies die vooraf afspraken maken over de doelgroep. Dan wordt het vaak een vertaling in eenvoudig, alledaags Nederlands. Dat is precies wat ik niet wilde. Ik heb op een klassieke manier willen vertalen, zodat poëzie en proza tot hun recht komen. De Bijbel bevat veel lagen waar geheimen van God te vinden zijn. Ik heb geprobeerd die in de vertaling te openbaren.’

De vertaler is niet bang dat mensen daardoor zullen afhaken bij het lezen van de Mechelse Bijbel. ‘Vertalers van nu maken het gauw simpel, maar de Bijbel is niet simpel. Natuurlijk is er een bepaalde eenvoud, de eenvoud van God zelf. Ik denk dat ook heel gewone mensen veel meer intelligentie in huis hebben dan wordt gedacht. Voor die gelovige mensen die diepgang zoeken, is deze vertaling geschikt.’

predikant, toen priester

Van Leeuwen heeft 35 jaar lang in zijn vrije uren en vakanties gewerkt aan de vertaling. Hij heeft boekenplanken vol staan met grammatica’s en bijbelcommentaren. Toch gebruikte hij deze zo min mogelijk. ‘Steeds ging ik weer terug naar mijzelf en de tekst. Wat staat hier? Wat wordt er bedoeld? Vertalen doe ik van woord tot woord en daarna van zinsdeel tot zinsdeel. Iedere letter moet je als het ware proeven om te begrijpen wat er staat. Vertalen doe je niet eventjes.’ Om de lezers van de Bijbel meer inzicht te geven, staat er in de noten van de Mechelse Bijbel uitleg van Griekse woorden.

Van Leeuwen was aanvankelijk predikant in de Protestantse Kerk, maar werd later rooms-katholiek priester. ‘Af en toe lees je dat terug in de vertaling en de toelichtende noten. Maar voor iedere gelovige christen is deze vertaling toegankelijk. Protestanten weten bijvoorbeeld heel goed dat het in het Oude Testament al over Jezus gaat. In de Mechelse Bijbel verwijs ik veel van het Oude naar het Nieuwe Testament, en andersom. Steeds probeer ik zo te laten zien waar Christus doorschemert. Mijn gebed is dat er mensen zijn die door de Bijbel ontdekken wie God is en wat Jezus voor hen heeft gedaan.’

Job en Psalmen

De Mechelse Bijbel verschijnt in luxe gebonden delen, uitgegeven door Royal Jongbloed voor € 29,95. Als eerste verschijnen deze week de bijbelboeken Job en Psalmen. Het tweede deel, met de eerste vijf boeken van het Nieuwe Testament, komt naar verwachting in april. Het binnenwerk heeft een bladspiegel in één kolom en wordt zo min mogelijk onderbroken door versaanduidingen. Alle bijbelboeken zijn voorzien van beknopte verklarende toelichtingen die steun bieden bij het lezen en bestuderen ervan. Ook bevat de Mechelse Bijbel informatie over geografische, historische en culturele bijzonderheden en personen. <

Psalm 1 in de Mechelse Bijbel Psalm 1 in de Nieuwe Bijbelvertaling

Welzalig is de man die met de bozen niet te rade gaat, en die niet op de weg der zondaars staat, noch op de stoel der spotters is gezeten. Maar hij verheugt zich in de wet des Heren, en overweegt zijn wet bij dag en nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterbeken, die vrucht draagt op zijn tijd, wiens blad niet valt, die slaagt in alles wat hij doet. Zo niet de bozen: Zij zijn als kaf, dat op de wind verwaait. Daarom staan bozen nimmer op om recht te spreken, noch zondaars in de raad van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg der bozen loopt verloren.







Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.