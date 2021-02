Koning Willem-Alexander opent Brabants kloosterjaar

In Noord-Brabant worden 60 van de 450 kloosters nog bewoond. Een handvol van die kloostergemeenschappen viert in 2021 een jubileum. Aanleiding voor de provincie om 2021 tot ‘kloosterjaar’ uit te roepen, dat vandaag officieel wordt geopend door de koning.

Priorin Maria Magdalena van Bussel in 'haar' klooster in Oosterhout. De Norbertinessengemeenschap Sint-Catharinadal bestaat 750 jaar. (beeld Wim Hollemans)

Den Bosch

Wanneer ridder Folckert van Berne rond het jaar 1100 wordt achtervolgd door zijn vijanden, ziet hij geen andere uitweg dan het water van de Maas in te rijden, met paard en al. Mocht hij hier uitkomen, zo zweert hij, dan zal hij een klooster stichten. Hij overleeft, en houdt zich aan zijn belofte: in 1132 is het eerste klooster in Brabant een feit. Sinds die tijd kent de provincie een bloeiend kloosterleven, waarvan de vele kloostergebouwen nog getuige zijn.

Anno 2021 zijn er vier kloosters die een feestje organiseren: de zusters Clarissen zitten 300 jaar in Megen, de orde van de Norbertijnen werd 900 jaar geleden opgericht, de Norbertinessen in Oosterhout zijn 750 jaar een zelfstandig vrouwenklooster, en al sinds 1371 - 900 jaar lang - huizen er Kruisheren in Sint Agatha, waarmee dit het oudste, continu bewoonde klooster van Nederland is. Met de start van een speciaal aan deze christelijke gemeenschappen gewijd jaar, hoopt de provincie het kloosterleven nieuw leven in te blazen. Daarom is er ook gestart met de aanleg van het kloosterpad, een tocht van 330 kilometer die langs de meeste van de Brabantse kloosters loopt. En er is meer. Naast de open dagen die de kloosters houden, komt er een fotowedstrijd in een kloostertuin, tentoonstellingen, retraites, een abdijmarkt en een klusweekend.

Maurits

Maar eerst moet het jaar geopend worden door koning Willem-Alexander, en dat gaat - uiteraard - digitaal, via een groot scherm in het klooster van Sint Agatha. Dat de opening juist daar plaatsvindt, is geen toeval. Dat klooster had tot anderhalve eeuw geleden een gebrandschilderd raam in de kapel hangen, met de beeltenis van Maurits van Oranje (1567-1625), als bewijs van zijn bescherming die het klooster van de Oranjes hadden ontvangen. Tot nu toe hing het in het Rijksmuseum, maar wordt vandaag gepresenteerd op zijn vroegere, nieuwe plek.

De opening van het kloosterjaar is vanaf 14.00 uur te volgen via brabantskloosterleven.nl