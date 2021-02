Aantal protestanten en ongelovigen groeit flink in Mexico

Waar de rooms-katholieke meerderheid in Mexico hard afneemt, groeit het percentage protestanten in het land. Voor de eerste keer is meer dan tien procent van de bevolking protestant.

Mexico-Stad

Het nationale Mexicaanse instituut voor statistiek (INEGI) meldt dat de protestants-evangelische beweging van 7,5 procent van de bevolking in 2010 is gegroeid naar 11,2 procent in 2020. De pinksterbeweging vormt de grootste denominatie in het protestants-evangelische landschap. Mexicaanse kerkleiders schrijven de groei van de protestants-evangelische beweging onder andere toe aan de effectieve manieren waarop deze gelovigen Mexicanen in afgelegen gebieden bereiken.

In 1950 was ruim 98 procent van de Mexicaanse populatie katholiek, in 2010 was dat nog 82,7 procent en in 2020 noemde 77,7 procent van de bevolking zichzelf katholiek. Ondanks de afname is Mexico na Brazilië nog steeds het land met de meeste katholieke inwoners.

Het o..

