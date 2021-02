Duitse kerkleider: Verklaar politieke partij AfD tot extreem-rechts

Heinrich Bedford-Strohm, de protestantse bisschop van München en raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), wil dat de Duitse overheid de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) als formeel verdacht en extreemrechts gaat volgen.

Augsburg

Zijn stellingname valt op als tamelijk fors, vergeleken met een andere kerkelijke leider in de Beierse hoofdstad. De voormalige voorzitter van de (katholieke) Duitse bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx, houdt zich wat meer op de vlakte. ‘Het federale bureau voor de bescherming van de grondwet moet dat onderzoeken en beslissen. De AfD biedt veel illustratief materiaal’, zei hij.

Marx doelt op de Bundesverfassungsschutz (BvF) die extreme bewegingen en personen in Duitsland formeel kan volgen als de instantie er aanleiding toe ziet. Het gebeurt niet vaak; naast actievoerende of gewelddadige splinters links en rechts overkwam het in het verleden alleen de Nationale Partei Deutschlands (NPD), die op regionaal nive..

