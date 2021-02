Racisme splijt Amerikaanse baptisten steeds dieper. ‘Zwarten mogen als uithangbord op de veranda zitten’

Grapevine, Texas

‘Nooit zijn die negers tevreden. ondankbaar na alles wat de blanken voor hen hebben gedaan.’ Dat was ongeveer de strekking van de brief die de witte John Rutledge, voorganger van een baptistengemeente in Colorado Springs, op 25 januari schreef aan zijn zwarte collega Dwight McKissic, de pastor van Cornerstone Baptist Church in Arlington, Texas. De brief omschrijft zwarten als ‘wilden’, met ‘verminderde intellectuele capaciteiten.’

Rutledge vindt dat zijn voormalig kerkgenootschap, de Southern Baptist Convention (SBC), te veel naar links is opgeschoven, ten onrechte excuses maakt voor racisme in het verleden en nu een ‘exemplarisch’ schoothondje van diversiteit wil zijn. Hij schreef daar al twee boze boeken over e..

