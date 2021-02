Online gebedsmarathon tegen mensenhandel

Rome

De internationale organisatie Talitha Kum hield samen met vele andere katholieke organisaties een gebedsmarathon tegen mensenhandel en voor een eerlijke economie. Die was dit jaar vanwege de coronapandemie online. Om 10.00 uur Nederlandse tijd begon de gebedsmarathon, die te volgen was via YouTube. Na gebeden uit Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa sprak paus Franciscus de gelovigen toe. Ten slotte werd het gebed overgenomen in Amerika.

De paus toonde zich kritisch op de economie van vandaag. Hij bepleitte solidariteit met duidelijke regels op ethisch, sociaal en milieugebied.

De gebedsdag valt samen met de herdenkingsdag van de heilige Bakhita uit Sudan, die tijdens haar leven vele jaren slaaf was en symbool staat voor de s..

