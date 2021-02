Zendeling misbruikt kinderen in Kenia

Nairobi

Een Amerikaanse zendeling is vanwege het misbruiken van minstens vier minderjarige meisjes in een weeshuis in Kenia veroordeeld tot minimaal 15 jaar celstraf. Dat meldt de BBC. De zendeling in kwestie, Gregory Dow, richtte in 2008 met zijn vrouw een weeshuis op in het Afrikaanse land, dat werd gefinancierd door een kerk uit de Amerikaanse staat Pennsylvania. In 2017 keerde Dow terug naar Amerika en werd de FBI door een Keniaanse vrouw die in de VS woont getipt over het misbruik. <

