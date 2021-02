Christendom minst bekend in India

In India, Pakistan en Indonesië wonen de meeste mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Wereldwijd zijn er volgens cijfers van de Amerikaanse organisatie Joshua Project 3,2 miljard ‘onbereikten’. Dat is zo’n veertig procent van de wereldbevolking.

Oldebroek

Het klinkt als een onwaarschijnlijk hoog aantal: meer dan drie miljard mensen hebben nog nooit echt gehoord wat het christelijk geloof inhoudt. Maar het is absoluut geen onzin, zegt Marten Visser, directeur van GlobalRize, een organisatie die zending via internet bedrijft. Vandaag publiceert de zendingsorganisatie voor het eerst een landenlijst ‘met volken die het evangelie van de Here Jezus niet of nauwelijks hebben gehoord’.

Bovenaan de lijst prijkt India. Maar liefst 1,3 miljard mensen in dit land (95 procent van alle inwoners) zou nog nooit met het evangelie zijn bereikt. In Pakistan gaat het om ruim 200 miljoen mensen (nagenoeg de gehele bevolking) en in Indonesië om zo’n 170 miljoen mensen (62 procent..

