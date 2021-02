Geloven in het Kleiklooster in de Bijlmer: ‘Wij zijn er voor de wijk’

Het Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer bestaat vijf jaar. Wat is er in die tijd bereikt? Het resultaat zit niet in grootse gebaren en wilde plannen. ‘Wij zijn als de kerktoren van een dorp, een ijkpunt’, zegt abt Joh..