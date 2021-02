Evangelist David de Vos voelt zich ondanks corona geroepen in Burkina Faso

Onder het motto ‘We mogen weer!’ gaat evangelist David de Vos, ondanks de coronacrisis, op campagne naar Burkina Faso. Reden is een jubileum van de pinksterkerken in het Afrikaanse land. ‘Dat moment is nu, niet volgend jaar.’

(beeld go and tell)

David de Vos tijdens een van zijn eerdere campagnes in Burkina Faso. (beeld go and tell)

Zeewolde

In de week waarin David de Vos de plannen voor een campagne in het Afrikaanse land via sociale media naar buiten bracht, schreef hij ook een verklaring waarin hij zijn licht laat schijnen over de maatregelen om de coronacrisis te bezweren. Daaruit blijkt dat hij niet meedoet aan complotdenken, dat je volgens hem ook in de evangelische wereld vindt.

Zijn missionaire organisatie Go and Tell krijgt vaak de vraag of zij zich niet moet uitspreken tegen ‘de overheid en al haar maatregelen.’ En moet zij de crisis niet duiden als een teken van de eindtijd: een fase voor de spoedige wederkomst van Jezus? ‘Ik merk dat sommige christenen de geldende beperkingen vooral ‘persoonlijk’ opvatten, met als voornaamste reden dat ze er zijn om de ker..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .