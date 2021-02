Cees Vreugdenhil: ‘De toekomst bij God, dat begint bij het ouder worden steeds meer te leven

Hoe spreekt God tot jou door de Bijbel? Wanneer lees je erin en welke tekst laat je niet meer los? In de Maand van de Bijbel vertellen mensen over hun omgang met Gods Woord. Vandaag: Cees Vreugdenhil (74), emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

Houten

‘Als de Bijbel opengaat, spreekt God. Hij zegt je wie Hij is en wie jij bent. Door in de Bijbel te lezen leer je de verborgen omgang met God kennen, zoals Psalm 25 het zegt. In de bevindelijk-gereformeerde traditie, waarin ik sta, is die ervaringskennis heel belangrijk. Maar uiteindelijk werkt het bij iedere gelovige op deze manier, dus aan het woord bevindelijk hecht ik geen speciale waarde. Als ik bevindelijk dan toch zou moeten omschrijven, zou ik verwijzen naar artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: ik geloof niet dat de Bijbel de waarheid is omdat de kerk dat zegt, maar omdat de Heilige Geest hiervan in mijn hart getuigenis geeft. Dat gaat boven verstand en gevoel uit.

Dat die ervaringskennis bij elke gelovige een bela..

