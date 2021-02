Roemeense baby overlijdt na doop

Suceava

Een te vroeg geboren baby van zes weken is maandag in het ziekenhuis overleden nadat hij de dag ervoor was gedoopt. Dat gebeurde in de Roemeens-orthodoxe kerk van Suceava, een stadje in het noorden van Roemenië. De priester van de Constantijn en Helena-kerk dompelde het kind driemaal helemaal onder, waarop de dopeling niet meer leek te ademen en het lichaampje slap werd. Toen de hulpdiensten arriveerden, stelden zij een hartstilstand vast en begonnen ze ter plekke met reanimeren, waarna ze hem naar het ziekenhuis brachten voor verdere behandeling. Maandag overleed de baby alsnog.

Dat een priester de dopeling helemaal onderdompelt, is niet ongebruikelijk in de traditionele Roemeens-Orthodoxe Kerk. Toch zijn er richtlijnen die a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .