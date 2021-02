Geloven in het Kleiklooster in de Bijlmer: ‘Wij zijn er voor de wijk’

Het Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer bestaat vijf jaar. Wat is er in die tijd bereikt? Het resultaat zit niet in grootse gebaren en wilde plannen. ‘Wij zijn als de kerktoren van een dorp, een ijkpunt’, zegt abt Johannes van den Akker.

Het leven in een klooster is intensief, zegt abt Johannes van den Akker. Tegenover hem (blauwe trui) Aart de Bonte, bewoner van het eerste uur.

‘Ja, dat ken ik zeker’, reageert Petra Alkema op de vraag of ze weet dat er in de buurt een klooster is gevestigd. Ze staat met een vragende blik in de deuropening van haar woning op de begane grond van de Kleiburgflat in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer. ‘Ik ken het van een documentaire op onze stadszender AT5. Ze zetten ook wel eens een vuurkorf neer en delen glühwein uit.’ Is ze weleens binnen geweest? ‘Nee ik heb nog nooit een van de bewoners ontmoet. Misschien moet ik er eens gaan kijken.’

Twee deuren verderop, op nummer 29, zit het Kleiklooster. De gemeenschap is gevestigd in een flatgebouw van tien lagen, gebouwd in de vorm van een honingraat. Het gebied rondom het imposante gebouw biedt een bedrijvige aanblik. Er gebeurt van alles,..

