Christenen lijken toleranter dan moslims, maar beide godsdiensten hebben een ‘ingebouwde onverdraagzaamheid’

Anno nu lijken christenen toleranter dan moslims in de landen waar ze de cultuur domineren. Maar tot voor twee eeuwen was dat andersom, stelt Selina O’Grady. Haar nieuwe boek roept vragen op.

Amersfoort

Het boek van Selina O’Grady heet In Gods naam. Een geschiedenis van religieuze intolerantie. In voorwoord en conclusie leest de auteur radicale moslims de les. Maar tussen die opening en afsluiting is toch vooral het christendom annex aan antisemitisme en bloederig geweld. De islam komt naar voren als redelijk, rationeel, gematigd en wijs. Het lijkt een paradox, een tegenstelling.

Maar Selina O’Grady vindt van niet.

‘Je moet het bekijken vanuit de begrippen tolerantie en intolerantie. Tolerantie is in wezen een onprettige manier om mensen te benaderen. Het geeft aan dat je de ander duldt, maar niet mag of liefhebt. Tolerantie is een praktische keuze, gedaan vanuit een dominante positie. ‘Tolerantie is een belediging’, zei Goethe al.

