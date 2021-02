Je bent naar een goede kinderbijbel op zoek: waar kun je op letten?

Wat moet er staan in een kinderbijbel? Sterft Jezus voor de zonden van mensen of wordt Hij slechts ‘door boze mensen gedood’? Er zijn meer dan dan negenhonderd Nederlandse kinderbijbels. Van klassiekers zoals de Kijkbijbel, tot literaire edities en de Minecraft-bijbel. Hoe vind je een weg door het ruime aanbod? Een tip: ‘De beste kinderbijbel voor iedereen bestaat niet.’

Kies geen kinderbijbel voordat je jezelf als voorlezer hebt afgevraagd waaróm je er een wilt.

Het eerste advies van gezinswerker Margreet van den Berg-van Brenk in de zoektocht naar een kinderbijbel laat ouders een pas op de plaats maken. Van den Berg spitte voor Geloof in het gezin, een website van de Christelijke Gereformeerde Kerken, ‘door alle mogelijke Nederlands kinderbijbels’. Zo willen zij een handreiking doen aan de volle breedte van de kerk, van conservatieve ouders tot progressieve yuppen. Want er zíjn veel kinderbijbels.

Zo wordt Jezus in De (onofficiële) Bijbel voor minecrafters in de wereld van een jonge gameliefhebber geplaatst. Een andere kinderbijbel spreekt consequent over ‘de Here Jezus’. En de zeven schrijvers ..

