Modern heidendom in de VS: met de natuur kunnen heidenen alle kanten op

Precies een maand geleden bestormden pro-Trump aanhangers het Capitool. Een van de opvallendste figuren hierbij was Jake Angeli, die verschillende symbolen droeg die verwezen naar de oud-Scandinavische god Odin. Eerder werden aanslagen in naam van deze voor-christelijke god gepleegd. Vormt deze religie een bedreiging?

Washington

‘In 1978 had ik mijn onderzoek gereed en stond het probleem mij duidelijk voor ogen. De westerse landen worden geregeerd door een zionistisch complot, dat boven alles het witte, arische ras wil vernietigen.’ David Lane, een bekende Amerikaanse neonazi, windt er in zijn autobiografie geen doekjes om. Dat hij er niet voor terugschrikt de daad bij het woord te voegen bleek in 1984, toen hij was betrokken bij de moord op een Joodse radiopresentator. Lane verdween tot zijn dood in 2007 achter de tralies.

Zijn voornaamste inspiratiebron: de oud-Scandinavische god Odin, door de Germanen Wodan genoemd. Van het christendom, dat barmhartigheid predikt, wilde Lane niets weten. Hij gaf de voorkeur aan een sterke, mannelijke god, als bescher..

