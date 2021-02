Podcast Dick & Daniël geloven het wel: Wat doe je als je iemand zegent?

In deze Maand van de Bijbel gaat het in de nieuwste aflevering van de podcast Dick & Daniël geloven het wel over kinderbijbels. Hoe kies je uit negenhonderd verschillende bijbels het juiste exemplaar? Dick en Daniël hebben zo hun eigen voorkeur.

De nieuwjaarszegen die Theoloog des Vaderlands Almatine Leene begin 2021 uitsprak over Nederland... er is een heuse zegendiscussie over losgebarsten door een column van Adrian Verbree. Het land zegenen, kan dat zomaar wel? Dick analyseert de verschillende zegens in de Bijbel en geeft het antwoord. En Britse christenen hebben weer iets leuks: ChatPray. Appen en bidden ineen. Krijgt WhatsApp een serieuze concurrent?

En in het overzicht van de week: de nieuwe plannen van de enorme christelijke pinksterconferentie Opwekking, en vraag wel genoeg geld als je een kerk te koop zet (nee, niet slopen zo leert de actie Mooiste gesloopte kerk) en helaas, dit dijbeen is niet van Jakobus.

