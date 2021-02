Janneke Burger beroepbaar gesteld binnen Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Kampen

Burger is de derde vrouw die beroepbaar is gesteld binnen het kerkverband, dat in 2017 besloot vrouwen toe te laten tot het ambt van diaken, ouderling en dominee. De eerste was Gerry Bos in 2019. Zij ging een jaar later als dominee aan de slag in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Nijmegen.

Na de zomer vorig jaar trad Almatine Leene aan als eerste vrouwelijke predikant bij de vrijgemaakt-gereformeerden. Als Burger een beroep krijgt, wordt zij de tweede vrouwelijke predikant binnen deze kerk.

Zij studeerde van 1996 tot en met 2003 theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Op dit moment is zij kerkelijk werker met preekbevoegdheid in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ensche..

