Leon van den Broeke is benoemd tot buitengewoon hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Kampen

De benoeming is 1 februari ingegaan en omvat 0,4 fte. Van den Broeke is sinds 2016 universitair hoofddocent in Kampen en directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum. Hij werkt ook voor de faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit. Volgens de nieuwe hoogleraar kan hij zich nu nog meer concentreren op kerkrechtelijke kwesties in deze tijd, zoals (de beperking van) godsdienstvrijheid, de verhouding tussen religie en mensenrechten en conflicten en conflicthantering. >

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .