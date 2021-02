‘We lezen het visioen van Jesaja al duizenden jaren en het lukt maar niet’

Eenzaamheid is volgens sommigen dé volksziekte van deze tijd. Ook in coronatijd lijden velen onder gebrek aan sociaal contact. Toch kan eenzaamheid ook een bron van inspiratie, bezinning en bezieling zijn. In deze serie spreken mensen over de eenzaamheid in hun leven.

De voornaamste bron van eenzaamheid voor kloosterzuster Emmanuele Sipkema (59) is niet haar verstilde kloosterbestaan, maar de puinhoop die wij van deze wereld maken. De priorin van het benedictijnse Sint-Liobaklooster in Egmond-Binnen staat daarmee in de profetische traditie van monniken en monialen die vanuit hun leven van stilte en gebed een kritische tegenstem laten horen. ‘Een goede christen móet wel socialist zijn’, aldus zuster Emmanuele.

‘Tot dit voorjaar heb ik altijd gedacht dat ik in mijn leven, ook als monnik, steeds naar God op zoek was. Nu drong het opeens tot mij door dat alles draait om het besef dat wij door God – of wat ik God noem – gedragen worden. God is onmetelijke draagkracht, een onuitputtelijke bron van leven.

Wann..

