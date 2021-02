Gift vrouwenorde voor leerstoel

(beeld nd)

Een groepsfoto van de Vrouwen van Bethanië uit 2013. (beeld nd)

Tilburg

Het bedrag van 1.050.000 euro is de grootste gift in de geschiedenis van het fonds. Met het geld wordt een bijzondere leerstoel ‘Morele vorming’ aan de Tilburgse universiteit gefinancierd. Ook komt er in de toekomst een promotieplek op het gebied van catechese, godsdienstonderwijs en katholiek onderwijs.

De Vrouwen van Bethanië is een religieuze congregatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk, opgericht in het

bisdom Haarlem (nu Haarlem-Amsterdam) in 1919.

De congregatie leidde vrouwen op om laagopgeleide gezinnen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen. De vrouwen gaven geloofsopvoeding en catechese.

Vanaf 1967 hebben enkele Vrouwen van Bethanië gestudeerd aan theologische instellingen in A..

