Verkoop kerken slimmer, waar mogelijk. ‘We zien dat de vraag toeneemt’

Amsterdam

De laatste vier jaar zijn ongeveer vierhonderd kerken in Nederland verkocht en dat aantal loopt op naar 1700 verkochte kerken in 2030, verwacht het vastgoedbedrijf. ‘We zien dat de vraag toeneemt, bijvoorbeeld in het bisdom Haarlem en Amsterdam waar wij gevestigd zijn’, zegt Annaert. ‘En waar eigenaren eerst zeiden: ‘verkoop de kerk’, zien we nu iets anders. Kerkbesturen proberen nu iets te behouden om bijvoorbeeld te verhuren, aangemoedigd door succesverhalen van andere kerkgebouwen. Alleen is het per kerk afhankelijk wat er haalbaar is.’

Een voorbeeld van zo’n succes, waar eigenlijk nog meer mogelijk was, is volgens Annaert de Pax Christikerk in Den Haag. De grond naast deze kerk is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar d..

