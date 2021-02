Rick Warren door stof vanwege racistisch zondagsschoolfilmpje

De Amerikaanse voorganger Rick Warren heeft zijn excuses aangeboden voor een filmpje dat is getoond aan kinderen tijdens de zondagsschool van zijn kerk. Daarin waren Aziatische stereotypen te zien.

In de video is een witte man te zien die, verkleed in een Chinese blouse, op een hysterische manier met een soort samoeraizwaard een vis probeert te fileren om sushi te maken. ‘Dit soort humor werkt alleen omdat het neerbuigend is’, schrijft Michelle Ami Reyes. Ze is vice-voorzitter van een belangenorganisatie voor Aziatische christenen in Amerika en deelde de video op Twitter, nadat de kerk hem had verwijderd. ‘Je kunt de cultuur van iemand anders je niet toe-eigenen om wille van je eigen persoonlijke grappen’, aldus Reyes.

V..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .