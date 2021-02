Nieuw Wij wil in nieuwe campagne laten zien wat mensen verbindt

'Ik ben én/ én. En jij?' Onder die titel start internetplatform Nieuw Wij een publiekscampagne. De boodschap is dat geen enkel mens in één hokje te plaatsen is. En dat er veel is dat mensen verbindt.

Amsterdam

Nieuw Wij wil de vele 'identiteiten' zichtbaar maken die een mens maken tot wie hij of zij is. 'Geen mens is maar één iemand. Niemand is alléén moeder, alléén gelovig, of alléén ICT-er. Je bent én ouder én kind én idealist én activist.'

Centraal in de campagne, die woensdag aftrapt, staan filmpjes waarin vier mensen over zichzelf vertellen: Amma Asante, Mostafa Hilali, Pete Wu en Rolinka Klein Kranenburg. Hilali presenteert zich bijvoorbeeld als militair, Amsterdammer, vader en moslim. Op basis van die verschillende kenmerken kan hij weer verbinding leggen met anderen.

Nieuw Wij speelt met de actie in op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt dat discriminatie en polarisatie de samenleving dreigen te ont..

