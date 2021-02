Toch maar niet in winterslaap. We moeten elkaar helpen om in vrede te leven

Toen ik pas in Nederland was, informeerde ik bij mijn schoonfamilie naar kostscholen. Welke waren de beste? Waren er goede gemengde scholen? Hoe dachten zij over kostscholen met alleen jongens of met alleen meisjes?

Het antwoord was kort en zakelijk: er zijn hier niet veel kostscholen. De meeste mensen denken niet aan de optie van een kostschool als ze een school voor hun kinderen zoeken.

Dat was een verrassing voor me. Mijn ouders gingen naar een kostschool. Mijn broers en zussen en ik ook. Niet dat iedereen in Malawi voor deze vorm van onderwijs is, maar in mijn familie genoten kostscholen de voorkeur. Dus vanuit mijn herinnering was kwalitatief goed voortgezet onderwijs synoniem met wekenlang verblijven op een plek waar ieder uur geplan..