Wat doe je als je iets of iemand zegent? Dat kan Bijbels gezien nogal verschillen

Wat doe je in Gods naam als je iemand zegent? Na de nieuwjaarszegen van theoloog des vaderlands Almatine Leene en de snijdende kritiek daarop van columnist Adrian Verbree, is in deze krant een heuse zegendiscussie ontstaan. Die kan wel wat verheldering gebruiken.

‘Ik hoop dat je mag ervaren dat God erbij is. Op al je wegen, bij alle rivieren, in alles wat je doet en bij elk gevecht in je leven’, sprak Almatine Leene, vrijgemaakt-gereformeerd predikant en theoloog des vaderlands op 3 januari plechtig voor de vaderlandse televisie. ‘God zegene Nederland.’‘Wie zou dat niet willen: God zegene Nederland?’, reageerde fel de eveneens vrijgemaakt-gereformeerde theoloog Adrian Verbree in deze krant. ‘Ik wel; voor mijn atheïstische vriend, voor mijn niet-gelovige broers, voor mijn fijne buren. En het kán, daar waar men zich bekeert.’ Maar over die bekering had hij Leene niet gehoord. En ook niet over Jezus. Die nieuwjaarszegen was maar het ‘halve evangelie’, stelde Verbree daarom. Suikerbrood in plaats van ge..

