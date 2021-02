Lokale conferenties tijdens Opwekking

Biddinghuizen

Pinksterconferentie Opwekking, het grootste christelijke evenement van Nederland, gaat op locatie én lokaal worden gehouden. De organisatie verwacht dat eind mei met Pinksteren op het Walibi-terrein in Biddinghuizen een beperkt aantal daggasten welkom is. Daarnaast stuurt Opwekking aan op lokale conferenties door kerken, groepen en campings. Het hele weekend, van zaterdag tot en met maandag, zal via livestream te volgen zijn. De organisatie hoopt dat lokaal plannen worden gemaakt om samen te kijken. De bedoeling is om op zondagochtend tegelijk avondmaal te vieren. <

