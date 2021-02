Petitie om Pakistaans echtpaar in cel te redden van doodstraf

Den Haag - Hoogblokland

Ook het CDA en de SGP ondersteunen de actie, evenals Jubilee Campaign, een beweging die opkomt voor onderdrukten, en Stichting de Ondergrondse Kerk. Het Pakistaanse echtpaar, dat vier kinderen heeft in de leeftijd van 9 tot 15 jaar, werd in 2013 gearresteerd en in 2014 ter dood veroordeeld vanwege blasfemische sms’jes die met de telefoon van Shagufta zouden zijn verstuurd. Het zou gaan om godslasterende teksten met een Engelstalige belediging aan het adres van de profeet Mohammed. Het bewijs dat er ligt, wijst er echter op dat de veroordeling ten onrechte plaatsvond, melden ChristenUnie en HVC in een persverklaring. Volgens hen is hun recht op een eerlijk proces geschonden. Het hoger beroep, dat keer op keer ..

