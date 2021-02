De Gereformeerde Scholengroep in Groningen verklaart dat oud-docent Herman Nieboer in 1964 ‘zeer onrechtvaardig’ behandeld is. Nieboer had een meningsverschil met toenmalig rector Smits over een kerkelijke kwestie.

Groningen

Nieboer, overleden in 2002, was destijds leraar biologie aan het Gereformeerd Lyceum, een voorloper van de Gereformeerde Scholengroep. Het Lyceum was in 1957 opgericht door leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In dat kerkgenootschap bestond een meningsverschil over de vraag of er toenadering gezocht mocht worden tot de Gereformeerde Kerken, waarvan de ‘vrijgemaakten’ zich in 1944 na hoogoplopende leergeschillen hadden afgescheiden. De rector van het Gereformeerd Lyceum, Cornelis Smits, en de voorzitter van het schoolbestuur, dominee Christiaan Rupke, zagen geen ruimte voor toenadering. Zij meenden dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de ware en de Gereformeerde Kerken een valse kerk waren.

De verklaring van ..

