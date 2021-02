Christenen in Myanmar leven in onzekerheid na militaire staatsgreep

De militaire staatsgreep van zondag in Myanmar (Birma) brengt dreiging en onzekerheid voor religieuze minderheidsgroepen, zoals christenen en moslims. Dat melden Open Doors en Evangelical Focus.

Jongeren nemen een slefie bij de Immanuel Baptist kerk in Yangon (Rangoon), de voormalige hoofdstad van Myanmar (Birma).

Napiydaw

Het zuidoost-Aziatische land staat op nummer 18 van de Ranglijst Christenvervolging 2021 van Open Doors. Van de 54 miljoen inwoners is volgens de volkstelling van 2014 88 procent boeddhist, 6,2 procent christen en 4,3 procent moslim. Van de christenen is driekwart rooms-katholiek en een kwart baptist, anglicaan of anders protestant. Birmese christenen maken vooral deel uit van de etnische minderheden zoals Chin, Karen, Lisu, Kachin en Lahu.

Vooral de Rohingya-moslims worden zwaar vervolgd in Myanmar. Maar ook de christenen krijgen klappen, stelt Jan Vermeer, Open Doors-directeur Azië. ‘Christenen in Myanmar worden al tientallen jaren onderdrukt en bedreigd door het leger. Dat gebeurde grotendeels onttrokken aan het zicht..

