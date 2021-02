Gelovigen gaan massaal naar begrafenis

Zo'n tienduizend ultraorthodoxe Joden hebben in Jeruzalem ondanks de lockdown de begrafenis van de populaire rabbijn Meshulam Dovid Soloveitchik bijgewoond. De rabbijn overleed aan de gevolgen van corona. Volgens politieagenten was het onmogelijk de menigte op andere gedachten te brengen, ingrijpen had ‘bloedvergieten' gekost. Het kost deze groep sowieso veel moeite zich aan de maatregelen te houden, waardoor er veel besmettingen zijn. <